اخبار مصر 24ساعة| وزير الدفاع: نرفض التهجير ونسعى لتخفيف معاناة غزة

اخبار مصر .... أكد وزير الدفاع على الموقف المصري الراسخ تجاه دعم القضية الفلسطينية وفق لمقررات الشرعية الدولية والرفض التام لمحاولات تهجير للشعب الفلسطيني والحرص على التنسيق مع كافة الأطراف الإٌقليمية والدولية للوصول إلى التهدئة والتخفيف من المعاناة الإنسانية لسكان قطاع غزة... ونشر قسم الأخبار في موقع صدى البلد، العديد من الأخبار المهمة المتعلقة بالشأن المحلي وأخرى تتعلق بالشأنين الإقليمي والعالمي على مدار الـ 24 ساعة الماضية.. نعرض أبرزها في السطور الآتية…

اخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية

وزير الدفاع يؤكد على رفض مصر لأي محاولات لتهجير الفلسطينيين

وأكد وزير الدفاع على الموقف المصري الراسخ تجاه دعم القضية الفلسطينية وفق لمقررات الشرعية الدولية والرفض التام لمحاولات تهجير للشعب الفلسطيني والحرص على التنسيق مع كافة الأطراف الإٌقليمية والدولية للوصول إلى التهدئة والتخفيف من المعاناة الإنسانية لسكان قطاع غزة.

توافق موقف اليونان ومصر بشأن غزة| السيسي يحذر من خطورة التصعيد العسكري بالمنطقة

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم وزير خارجية اليونان "جورج جيرابتريتيس"، وذلك بحضور سامح شكري وزير الخارجية.

الرئيس السيسي يوقع قانونا بتعديل بعض أحكام الإجراءات الجنائية

وقع الرئيس عبدالفتاح السيسي قانون رقم 1 لسنة 2024، بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية.

اخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية

وزير الدفاع يتفقد عددًا من الأنشطة التدريبية لطلبة الكليات العسكرية

قام الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى بزيارة تفقدية للكلية الحربية فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على متابعة برامج تدريب وتأهيل طلبة الأكاديمية العسكرية المصرية والكليات العسكرية، وذلك بحضور الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة.

تفاصيل حزمة الحوافز الاستثمارية المقترحة من الحكومة لقطاع الرعاية الصحية

استعرض مجلس الوزراء حزمة الحوافز الاستثمارية المقترحة لقطاع الرعاية الصحية، والتى أعدتها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان، بالتشاور مع مقدمي خدمات الرعاية الصحية.

قرار مهم من الحكومة بشأن البحث عن البترول في رأس قطارة بالصحراء الغربية

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة "ابكس انترناشيونال اينري هولدنجز II"، وشركة "اينا – اندستريا نافتا دي – دي"، للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة تنمية رأس قطارة بالصحراء الغربية، وذلك بما يسهم في ضخ مزيد من الاستثمارات لاستمرار عمليات التنمية وزيادة معدلات الإنتاج.

اخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية

الحكومة تقرر ضم نشاط مزارع الإنتاج الحيواني للمشروعات المعفاة من الضريبة العقارية

وافق مجلس الوزراء، على إضافة نشاط مزارع الإنتاج الحيواني (تربية / تسمين) ضمن الأنشطة المستفيدة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 61 لسنة 2022، الخاص بتحمل وزارة المالية كامل قيمة الضريبة على العقارات المبنية المستحقة على العقارات المبنية المستخدمة في ممارسة بعض الأنشطة الصناعية، بذات المدة والشروط.

الوزراء يوافق على استمرار جولات معرض "رمسيس وذهب الفراعنة"

وافق مجلس الوزراء على تعاقد محافظة القليوبية مع شركة نهضة مصر للخدمات البيئية الحديثة، لتقديم خدمات الجمع والنقل ونظافة الشوارع، بحي شرق شبرا الخيمة، وحي غرب شبرا الخيمة، ومدينة الخصوص، لمدة ٦ أشهر، في إطار جهود الدولة لتطوير ورفع كفاءة ودعم منظومة المخلفات البلدية الصلبة، والتغلب على مشاكل تراكم المخلفات وسرعة التخلص الآمن منها، من خلال منظومة جديدة لإدارة المخلفات.

الحكومة: الموازنة العامة للدولة حققت عجزا كليا بنسبة 4.95% من الناتج المحلي

تناول الدكتور محمد معيط، وزير المالية، موقف الأداء المالي للفترة من يوليو وحتى ديسمبر من العام المالي 2023-2024، وكذا تقديرات العام المالي الحالي، وذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي.

البابا تواضروس يستقبل أسقف إيبارشية أيرلندا وإسكتلندا وشمالي شرق إنجلترا

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي بالقاهرة اليوم الأربعاء، نيافة الأنبا أنتوني أسقف إيبارشية أيرلندا واسكتلندا وشمالي شرق إنجلترا.

اخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية

السيسي: استمرار الحرب في غزة يفتح المجال أمام اتساع دائرة الصراع

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اتصالاً هاتفياً من رئيس الوزراء الهولندي "مارك روته" تناول الأوضاع الإقليمية.

لدعم الشباب والمقبلين على الزواج.. الأنبا باسيليوس يلتقي أعضاء مبادرة الأيادي الممدودة

التقى مساء اليوم، الأنبا باسيليوس فوزي مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، أعضاء مبادرة الأيادي الممدودة، وذلك بمقر المطرانية.

السيسي يوجه بإعطاء الأولوية للقطاع الخاص لريادة تنفيذ مشروعات التعاون الزراعي بإفريقيا

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الأربعاء، بضرورة إعطاء الأولوية للقطاع الخاص المصري لريادة تنفيذ مشروعات التعاون الزراعي مع القارة الإفريقية وضرورة قيام الحكومة بدراسة وإعداد الآليات المناسبة لخفض المخاطر المتعلقة بالاستثمار، وتقديم الدعم للمستثمرين، بما يحقق المصالح المشتركة لمصر وأشقائها في القارة الإفريقية.

اخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية

الحكومة : أرقام قياسية في حجم السياحة الوافدة لمصر رغم كل التحديات

استعرض أحمد عيسي، وزير السياحة والآثار، خلال اجتماع مجلس الوزراء، الذي عُقد اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، أبرز ما تحقق من نتائج أعمال لوزارة السياحة والآثار خلال الفترة الماضية.



التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي يطلق المرحلة 27 من قوافل "ستر وعافية" بأسوان

أطلق التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، اليوم الأربعاء، المرحلة الـ27 من قوافل «ستر وعافية» لأهالي قرية الكفور التابعة لمركز كوم أمبو بمحافظة أسوان، بمشاركة 17 کیانًا من كيانات التحالف لتقديم خدماتها لأكثر من 15 ألف مستفيد. جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم الفئات الأولي بالرعاية والأكثر استحقاقا، وتماشياً مع جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وفقاً لخطة الحماية الاجتماعية الخاصة بالتحالف لتقديم الدعم اللازم للأسر الأكثر احتياجاً بجميع محافظات الجمهورية لتخفيف العبء عليهم، وكذلك حدة الآثار السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في جميع المجالات وتوطينها بأجهزة الدولة المصرية المختلفة بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.

اخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية

شكري: حل الصراع في غزة لن يتأتى إلا بإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية

أكد وزير الخارجية سامح شكرى أن حل الصراع الحالي في قطاع غزة لن يتأتى إلا في إطار شامل يؤدي إلى تناول القضية الرئيسية وهى إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية.

هل ترتفع أسعار اللحوم خلال الفترة المقبلة؟.. نقيب الفلاحين يطالب بتدخل الحكومة

قال حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب عام الفلاحين، إن أسعار اللحوم الحية ارتفعت إرتفاع كبير بما يهدد مستقبل الثروة الحيوانية مستقبلا ، لافتا إلي أن أسعار البقرة البلدي الوالدة يتراوح بين 70 الي 100 الف جنيه.