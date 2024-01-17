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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

السيسي يوجه بإعطاء الأولوية للقطاع الخاص لريادة تنفيذ مشروعات التعاون الزراعي بإفريقيا

صدى البلد

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الأربعاء، بضرورة إعطاء الأولوية للقطاع الخاص المصري لريادة تنفيذ مشروعات التعاون الزراعي مع القارة الإفريقية وضرورة قيام الحكومة بدراسة وإعداد الآليات المناسبة لخفض المخاطر المتعلقة بالاستثمار، وتقديم الدعم للمستثمرين، بما يحقق المصالح المشتركة لمصر وأشقائها في القارة الإفريقية.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزيري الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير، والموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم والمدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة العقيد الدكتور بهاء الغنام .

تطوير التعاون الزراعي مع القارة الإفريقية

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي بأن الاجتماع تناول بحث جهود الدولة لتطوير التعاون الزراعي مع القارة الإفريقية، بما يتسق مع التوجه لدعم آليات التكامل الإقليمي، وزيادة مرونة القارة أمام التقلبات الاقتصادية الدولية، والاستفادة من الأدوات القارية لتعظيم الاكتفاء الذاتي بالقارة وحماية الأمن الغذائي .

واطلع الرئيس السيسي في هذا الصدد على التحديات التي تواجه الاستثمارات المصرية العامة والخاصة في القارة، ورؤية الدولة لسبل دعم تلك الاستثمارات، موجها بالعمل على تعزيز الاستثمارات المصرية في دول القارة الإفريقية في العديد من المجالات، وخاصة الاستثمار الزراعي، والمناطق اللوجستية، والأنشطة ذات الصلة مثل التصنيع الزراعي .

السيسي للقطاع الخاص مشروعات التعاون الزراعي الحكومة المصالح المشتركة

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