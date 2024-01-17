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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

وزير الدفاع يتفقد عددًا من الأنشطة التدريبية لطلبة الكليات العسكرية

صدى البلد

قام الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى بزيارة تفقدية للكلية الحربية فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على متابعة برامج تدريب وتأهيل طلبة الأكاديمية العسكرية المصرية والكليات العسكرية، وذلك بحضور الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة.

الأكاديمية العسكرية المصرية 

وألقى الفريق أول محمد زكى كلمة نقل فيها تحيات وتقدير الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وقدم من خلالها التهنئة للطلبة الجدد على انضمامهم للأكاديمية العسكرية المصرية والكليات العسكرية ليكونوا بمثابة دماء جديدة تضخ داخل شرايين القوات المسلحة.

وزير الدفاع

وأكد وزير الدفاع أن القيادة العامة للقوات المسلحة تولى اهتمامًا كبيرًا بإعداد وتأهيل الطلبة لتخريج ضباط مقاتلين قادرين على حماية تراب الوطن وصون مقدساته.

وشاهد القائد العام للقوات المسلحة عددًا من الأنشطة الرياضية التى يقوم الطلبة بتأديتها بشكل يومى بما يسهم فى الحفاظ على معدلات اللياقة البدنية للطلبة فى أعلى مستوياتها، كما تفقد عددًا من مناطق التدريب شاهد خلالها مختلف الأنشطة الخاصة بالتأهيل العسكرى للطلبة مما يعكس مدى ما يتمتع به الطلبة من ثقة بالنفس ومستوى انضباط راقٍ خلال فترة الإعداد العسكرى.

القوات المسلحة

كما التقى القائد العام للقوات المسلحة بعدد من أسر الطلبة المستجدين أثناء زيارتهم لأبنائهم، ووجه لهم التحية والتقدير لما يتحملونه من جهد فى تربية الأبناء وتنشئتهم على المبادئ والقيم الراسخة فى حب الوطن لإعداد أجيال من أبناء مصر القادرين على العمل والعطاء مهما كلفهم ذلك من تضحيات إيمانًا بأن الأوطان لا تبنى إلا بسواعد أبنائها المخلصين.

وأشار وزير الدفاع إلى أن القوات المسلحة تحرص على توفير كافة أوجه الرعاية والاهتمام بمقاتليها عقب الالتحاق بصفوفها ونيلهم شرف الانضمام للعسكرية المصرية.

من جانبهم أشاد أسر الطلبة المستجدين بالروح المعنوية العالية التى وجدوا أبناءهم عليها، معربين عن فخرهم واعتزازهم بانضمام أبنائهم إلى صفوف القوات المسلحة لاستكمال مسيرة الدفاع عن الوطن وسلامة أراضيه.

وزير الدفاع الفريق أول محمد زكى الأكاديمية العسكرية المصرية الأكاديمية العسكرية الكليات العسكرية القوات المسلحة الفريق أسامة عسكر

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