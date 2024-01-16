اخبار مصر 24ساعة|الاستعانة بالقطاع الخاص لتحسين خدمات المطارات.. تحذير عاجل من الأرصاد

اخبار مصر ... نزح 85% من مجمل سكان غزة -أي 1.9 مليون شخص- عن ديارهم، واكتظت بهم مخيمات الإيواء، وباتوا يعانون من تدهور حاد في خدمات الصرف الصحي، ويعيشون بلا طعام أو ماء.. ونشر قسم الأخبار في موقع صدى البلد، العديد من الأخبار المهمة المتعلقة بالشأن المحلي وأخرى تتعلق بالشأنين الإقليمي والعالمي على مدار الـ 24 ساعة الماضية.. نعرض أبرزها في السطور الآتية…

اخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية

بلا طعام أو ماء.. الصحة العالمية: 1.9 مليون فلسطيني نزحوا عن ديارهم

قال ‏الدكتور أحمد المنظري، مدير منظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط ، إننا نشهد اليوم مرور 100 يوم كاملة منذ اندلاع الأعمال العدائية في إسرائيل والأرض الفلسطينية المحتلة، وفي هذه المدة الوجيزة، فقَدَ أهل غزة -الذين اعتادوا الاستيقاظ كل صباح استعدادًا للذهاب إلى المدرسة أو العمل، ثم العودة لتناول العشاء مع أفراد أسرتهم، والتخطيط لمستقبلهم- أقرب أحبائهم، ومنازلهم وممتلكاتهم، وسُبُل عيشهم، وأبسط حقوقهم الإنسانية.

مدبولي يؤكد ضرورة الاستعانة بشركات القطاع الخاص في إدارة وتشغيل المطارات

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي ضرورة الاستعانة بشركات القطاع الخاص في إدارة وتشغيل المطارات، بما يسهم في تحسين الخدمات المقدمة للركاب، وزيادة الإيرادات.

الصوت والضوء يلغي عروضه في هذا التوقيت

أخطرت شركة الصوت والضوء غرفة المنشآت الفندقية ، بإلغاء عروض الصوت والضوء بالأهرامات وذلك أيام الخميس 25 والجمعة 26 والسبت 27 يناير .

تصدر لـ 120 دولة|مدير الزراعة بالنوبارية يكشف تفاصيل مهمة عن محصول الفراولة

تعد الفراولة من أهم المحاصيل الاقتصادية والتي تتمتع بمواصفات وجودة عالية جدا وطعم رائع، وعلى الرغم من ذلك فإنها من المحاصيل الحساسة جدا وتحتاج إلى خبرة معينة.

اخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية

100 يوم من الحرب.. وقفة للصحفيين للتنديد بالعدوان الصهيونى على غزة

نظم مجلس نقابة الصحفيين، بمشاركة عدد من الأعضاء وقفة احتجاجية مساء اليوم ضد استمرار العدوان الصهيونى على غزة، وذلك بمناسبة ذكرى مرور 100 يوم على العدوان الصهيونى.

الأسعار والحجز والمواصلات.. معلومات مهمة عن معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024

تحتضن مصر حدثا ثقافيا بامتياز باستضافة معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024 ، ويشغل محركات البحث حاليا على جوجل العديد من التساؤلات حول كيفية حجز التذاكر وكيفية الذهاب لمعرض القاهرة الدولي للكتاب ومواعيد عمل معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024 واسعار التذاكر وغيرها من الاستفسارات الأخرى.

اخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية

الإنتاج الحربى تنظم معرضا لعدد من المنتجات المدنية بشركة "بتروجيت"

صرح محمد عيد بكر المستشار الإعلامى لوزير الدولة للإنتاج الحربى والمتحدث الرسمى باسم الوزارة ، أنه تنفيذا لتوجيهات المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربى ، بالسعى دوماً إلى تلبية إحتياجات كافة المؤسسات الوطنية والعاملين بها من المنتجات المدنية الخاصة بالشركات التابعة للإنتاج الحربى وإقامة معارض تضم هذه المنتجات داخل الوزارات والهيئات والنقابات وغيرها من المؤسسات الوطنية المختلفة.

اليوم .. بدء صرف معاش تكافل وكرامة | احسب قبضك

تبدأ وزارة التضامن الاجتماعي، صرف مساعدات تكافل وكرامة عن شهر يناير 2024، بداية من اليوم الاثنين الموافق 15 يناير الجاري.

اخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية

مطار العريش يستقبل طائرة كويتية تحمل 40 طنا من المساعدات لأهالي غزة

استقبل مطار العريش الدولي في شمال سيناء، اليوم/الاثنين/، طائرة مساعدات كويتية تحمل 40 طنا من المساعدات لصالح قطاع غزة.

مبادرة جديدة.. الصحة تكشف تفاصيل "الكشف المبكر عن اضطرابات طيف التوحد"

عقدت وزارة الصحة والسكان، اجتماعا لمناقشة خطة ومراحل عمل مبادرة صحية جديدة، تمهيداً لإطلاقها خلال الفترة المقبلة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي وذلك في إطار تحقيق التكامل الصحي على الصعيدين الجسدي والنفسي.

وزيرة التضامن: 3.3 مليار جنيه استثمارات لـ274 جمعية تعمل بقضايا تغير المناخ

شاركت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى في الجلسة الوطنية التعريفية لخطة عمل برنامج المنح الصغيرة لمرفق البيئة العالمية المرحلة السابعة "٢٠٢٦/٢٠٢٢"، بحضور الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة.

اخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية

شحاته يطلق مشروع "مهني 2030" لتأهيل الشباب على مِهن سوق العمل

أعلن حسن شحاتة وزير العمل ، اليوم الاثنين عن إطلاق "الوزارة" لمشروع "مهني 2030"، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولي.

في ذكرى مرور 100 يوم على العدوان الصهيونى.. الصحفيين تنظم يوما تضامنيا

نظمت نقابة الصحفيين، يوما تضامنيا مع الشعب الفلسطينى وذلك بمناسبة ذكرى مرور 100 يوم على العدوان الصهيونى.

الأرصاد الجوية تكشف أحوال الطقس خلال الساعات المقبلة| موجة باردة وأمطار

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس على مدى الأيام المقبلة من خلال النشرة الجوية والظواهر الجوية المتوقعة ليوم الثلاثاء الموافق 16 يناير وحتى الأحد 21 يناير 2024.