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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الإنتاج الحربى تنظم معرضا لعدد من المنتجات المدنية بشركة "بتروجيت"

صدى البلد

صرح محمد عيد بكر المستشار الإعلامى لوزير الدولة للإنتاج الحربى والمتحدث الرسمى باسم الوزارة ، أنه تنفيذا لتوجيهات المهندس  محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربى ، بالسعى دوماً إلى تلبية إحتياجات كافة المؤسسات الوطنية والعاملين بها من المنتجات المدنية الخاصة بالشركات التابعة للإنتاج الحربى وإقامة معارض تضم هذه المنتجات داخل الوزارات والهيئات والنقابات وغيرها من المؤسسات الوطنية المختلفة. 

يقوم قطاع التسويق التابع للهيئة القومية للإنتاج الحربى بتنظيم معرض لمنتجات قطاع الأسرة داخل شركة " بتروجيت " بالتجمع الخامس وذلك خلال الفترة من 17 حتى 31 يناير 2024 .

وأوضح " بكر " أن المعرض سيضم عدد من المنتجات المدنية التى تقوم الشركات التابعة بإنتاجها وهي ( المراوح الكهربائية ، الشفاطات ، اللمبات الليد ، ورنيش الأحذية بألوانها المختلفة ، مياه الرادياتير ، ماكيت البطاريات  ) فضلا عن عدد من الأجهزة المنزلية مثل ( الثلاجات ، البوتاجازات بأنواعها المختلفة ، السخانات ، التكييفات ، الغسالات الأوتوماتيك والنصف أوتوماتيك ) .

وأكد المستشار الإعلامى لوزير الدولة للإنتاج الحربى أن المنتجات الخاصة بقطاع الاسرة والتى تقوم الشركات التابعة للوزارة بإنتاجها معتمدة فى ذلك على استغلال فائض الطاقات الإنتاجية تتمتع بجودة عالية واسعار منافسة وتتميز بأنها سلع معمرة وموفرة فى استهلاك الكهرباء .

الانتاج الحربى المنتجات بتروجيت الكهرباء المنتجات المدنية

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