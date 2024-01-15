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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

الأرصاد الجوية تكشف أحوال الطقس خلال الساعات المقبلة| موجة باردة وأمطار

صدى البلد

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس على مدى الأيام المقبلة من خلال النشرة الجوية والظواهر الجوية المتوقعة ليوم الثلاثاء الموافق 16 يناير وحتى الأحد 21 يناير 2024.

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية، انه طبقا لآخر إصدار لصور الأقمار تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الآن على الإسكندرية ومناطق متفرقة من شمال الوجه البحري تتساقط معها أمطار متفاوتة الشدة.

درجات الحرارة المتوقعة 

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية،أن طقس يوم الثلاثاء يكون مائل للبرودة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد دافئ على جنوب الصعيد وجنوب سيناء، وتبقى الأجواء شديدة البرودة ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

 كما أنه من المتوقع اليوم سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى.

من جانب اخر قال الدكتور محمد على فهيم رئيس مركز معلومات تغير المناخ،  إن هناك تداعيات لذروة نوة الفيضة الكبرى، وهو طقس هذا الأسبوع (بداية الأسبوع الثاني من شهر طوبة).

 تداعيات نوة الفيضة الكبرى

وكشف "فهيم" خلال تصريحات له، عن أهم مظاهر طقس الأسبوع الثانى من طوبة، وهي استمرار الأجواء الباردة (الحرارة تلامس الـ 7 °م ليلاً )، وسط نشاط الرياح على معظم أنحاء البلاد مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس ، مع استمرار تكون السحب الممطرة على السواحل الشمالية وشمال غرب الدلتا وخاصة الإسكندرية وشمال البحيرة وتقترب من سواحل شمال الدلتا.

سقوط الأمطار 

وتوقع " رئيس مركز معلومات تغير المناخ " سقوط الأمطار الغزيرة (الإسكندرية- مطروح- البحيرة- كفر الشيخ- دمياط- بورسعيد)، على فترات متقطعة. ومن المتوقع أن تصل الأمطار إلى محافظات جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة والصحراء الغربية.

وأضاف أن حالة البحر المتوسط تكون مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار ونصف والرياح السطحية جنوبية غربية إلى شمالية غربية.

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