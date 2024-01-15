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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تصدر لـ 120 دولة|مدير الزراعة بالنوبارية يكشف تفاصيل مهمة عن محصول الفراولة

صدى البلد

تعد الفراولة من أهم المحاصيل الاقتصادية والتي تتمتع بمواصفات وجودة عالية جدا وطعم رائع، وعلى الرغم من ذلك فإنها من المحاصيل الحساسة جدا وتحتاج إلى خبرة معينة.

 

45 ألف فدان
 

وفى هذا الصدد قال المهندس حسام محفوظ مدير الزراعة بالنوبارية ، إن المزروع بالنوبارية من الفراولة حوالى 45 ألف فدان ، كلها أصناف حديثة وجديدة معظمها ثنائية الغرض حيث تصدر طازجة أو مجمدة،  موضحًا أنه يتم تعقيم الأرض جيدا قبل زراعتها حتى لا نستخدم أي مبيدات أو كيماويات لمنع وصول أى تلوث للمحصول .
 

وأشار " محفوظ" خلال تصريحات لـ"صدى البلد " إلى أن متوسط إنتاج فدان الفراولة من 18 لـ 25 طنا وبطرق الزراعة الحديثة تتعدى الإنتاجية لـ 28 أو 29 طنا للفدان ، لافتًا إلى أن الفراولة من المحاصيل التى تحتاج إلى كثير من الأيدي العاملة ، معلقا :" يحتاج فدان الفراولة من 700 لـ 800 عامل وبالتالى يوفر العديد من فرص العمل .

 

120 دولة

 

وأضاف مدير الزراعة بالنوبارية أن العائد الاقتصادي للفراولة عال جدا لأنها يتم تصديرها بالدولار ، مؤكدا أنها يتم تصديرها لـ 120 دولة على رأسها الاتحاد الأوروبي واليابان وأمريكا والعديد من الدول العربية 

وذكر أن مصر تحتل المركز الأول فى تصدير الفراولة المجمدة ، والمركز الرابع عالميا فى تصدير الفراولة الطازجة، حيث تم تصدير حوالى 350 ألف طن الموسم الماضي وهذا يرجع إلي دور الحجر الزراعي فى فتح أسواق جديدة وفرض رقابة على المزارع ، متابعا:"فتح السوق الياباني أمام الفراولة المصرية على الرغم من ارتفاع اشتراطاته كان له أثر كثير فى فتح العديد من الأسواق الأخري ، كما نصدر إلى أمريكا رغم أنها أكبر منتج للفراولة عالميا مما يعد شهادة للمنتج المصري أنه بخير " .

 

تصدير الفراولة
 

وقال المهندس حسام محفوظ إن أهم الدول المنافسة لمصر فى تصدير الفراولة هى أسبانيا والمغرب ، ولكن نتوقع هذا العام أن نحتل المركز الثانى فى تصدير الفراولة الطازجة عالميا .

وكشف عن حجم المياه المستخدمة فى زراعة  فدان الفراولة بالنوبارية بالطرق الحديثة ، حيث تتراوح من 15 لـ 18 متر مكعب مياه ، حيث أنه كان يحتاج إلي 35 متر مكعب مياه فى الري بالتنقيط ، أما الري التقليدي كان فدان الفراولة يحتاج إلي 45 مكعب مياه .

من جانبه قال حسين أبو صدام، نقيب عام الفلاحين، إن الفراولة من أهم المحاصيل التصديرية فى مصر، نظرا لأن لها عائدا اقتصاديا مهما جدا، مشيرا إلى أن مصر تحتل المركز الأول عالميا فى تصدير الفراولة المجمدة، ويتم تصديرها إلى روسيا وأمريكا وأوروبا.

وأضاف حسين أبو صدام، نقيب عام الفلاحين، خلال تصريحات له ،  أن مصر أيضا تقوم بتصدير الفراولة الطازجة، موضحا أنه تم تصدير حوالي 140 ألف طن من الفراولة المجمدة، وحوالي 3 ملايين شتلة، وأكثر من 23 ألف طن من الفراولة الطازجة.

 وتابع نقيب عام الفلاحين، أن محافظات القليوبية والشرقية والبحيرة والإسماعيلية من المحافظات الرائدة فى زراعة الفراولة فى العالم كله، لافتا إلى أن الفراولة المصرية تتمتع بمواصفات وجودة عالية جدا وطعم رائع ومظهر لائق، وأنها من المحاصيل الحساسة جدا وتحتاج إلى خبرة معينة.

 الجدير بالذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء تفقد منذ أيام قليلة ، إحدى مزارع الفراولة في النوبارية التابعة لمحافظة البحيرة .

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