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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

في ذكرى مرور 100 يوم على العدوان الصهيونى.. الصحفيين تنظم يوما تضامنيا

صدى البلد

نظمت نقابة الصحفيين، يوما تضامنيا مع الشعب الفلسطينى وذلك بمناسبة  ذكرى مرور 100 يوم على العدوان الصهيونى. 

 

وجه الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين التحية للشعب الفلسطيني الصامد أمام آلة الحرب الصهيونى.

 

وقال البلشي خلال كلمته فى المؤتمر الصحفى الذى تنظمة نقابة الصحفيين أن ما نفعله سيظل أضعف الإيمان، مضيفا أن اليوم التضامنى الذى تنظمه النقابة جاء لرصد حجم الجريمة التى ارتكبت بحق الشعب الفلسطينى، ومحاولة لدعم جهود محاكمة مرتكبى الجريمة.

 

ووجه خالد البلشى رسالة شكر لجنوب افريقيا على الجهد الذى بذلته لإعادة القضية الفلسطينية للصدارة، مشيرا إلى أنه لابد من محاكمة الاحتلال الصهيوني على المجازر التى يرتكبها بحق الشعب الفلسطيني.

 

وتابع :" الصحفيون الفلسطينيون نجحوا فى انتصار الرواية الفلسطينية، وفرضوا الكلمة الفلسطينية رغم محاولات تغييبها".

 

من جانبه قال محمود كامل، عضو مجلس نقابة الصحفيين، نحن أمام إبادة عرقية بفلسطين حيث بلغ ضحايا العدوان على غزة ١٠٠ ألف شهيد معظمهم من الأطفال والنساء بقطاع غزة.

 

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الذي نظمته نقابة الصحفيين لمرور 100 يوم من العدوان على الشعب الفلسطينى، مشيرا   إلى أن طفلا يقتل كل ٦ دقائق وسط إعلام عربي متواطئ.


حضر المؤتمر  ممثلون عن السفارة الفلسطينية، واتحاد المحامين العرب، والمحامى الدولى ناصر أمين، ويمثل الاتحاد سيد شعبان القائم بأعمال أمين عام الاتحاد، و لمياء مبدى، رئيس لجنة العلاقات الدولية بالاتحاد.

 

وتضمنت فاعليات اليوم مؤتمر صحفى حول جرائم 100 يوم من العدوان على الشعب الفلسطينى وسبل دعم الجهود الدولية لمحاكمة مجرمى الحرب ، ووقفة احتجاجية لمدة ساعة فى الخامسة والنصف يعقبها حفل فنى يحييه الفنان أحمد إسماعيل فى بهو النقابة.

 

وكانت قد دعت نقابة الصحفيين للمشاركة فى فعاليات اليوم التضامنى مع الشعب الفلسطينى  فى ذكرى مرور 100 يوم على العدوان الصهيونى تحت عنوان "100 يوم من العدوان.. أوقفوا الحرب.. حاكموا مجرمى الحرب".


وبدأ اليوم بمعرض صور لجرائم العدوان، يعقبه مؤتمر صحفى فى الثالثة والنصف عصرًا يحضره ممثلون عن السفارة الفلسطينية، واتحاد المحامين العرب، والمحامى الدولى ناصر أمين، ويديره نقيب الصحفيين خالد البلشى.

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