الصوت والضوء يلغي عروضه في هذا التوقيت

أخطرت شركة الصوت والضوء غرفة المنشآت الفندقية ، بإلغاء عروض الصوت والضوء بالأهرامات وذلك أيام الخميس 25 والجمعة 26 والسبت 27 يناير .

أوضحت شركة الصوت والضوء في إخطارها ، أن تشغيل العروض بشكل استثنائي يومي الأحد 21 و الأحد 28 يناير في مواعيدة المحددة .

تقديم عروض الصوت والضوء في مختلف المواقع الأثرية المختلفة بمصر (الاهرامات ، معبد الكرنك بالاقصر ، معبد فيلة ، معبد أبو سمبل

و يعود تنظيم عروض الصوت والضوء في منطقة الاهرامات إلى عام 1960 ، والذي تم افتتاحه في عهد الزعيم الراحل جمال عبد الناصر و هو من اعظم عروض الصوت والضوء بمصر و يتميز باستخدام اجهزه الليز الحديثة

