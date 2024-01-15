مطار العريش يستقبل طائرة كويتية تحمل 40 طنا من المساعدات لأهالي غزة

استقبل مطار العريش الدولي في شمال سيناء، اليوم/الاثنين/، طائرة مساعدات كويتية تحمل 40 طنا من المساعدات لصالح قطاع غزة.



وقال مصدر مسؤول بشمال سيناء - في تصريح صحفي - إن الطائرة الكويتية تحمل علي متنها 40 طنًا من المواد الغذائية والإغاثية و3 سيارات إسعاف مجهزة مقدمة من جمعية السالم للأعمال الخيرية والهيئة الخيرية الإسلامية.



وأضاف المصدر أن هذه الطائرة رقم 40 التي تصل إلى مطار العريش الدولي ضمن الجسر الجوي الكويتي الذي تسيره الكويت لصالح الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة عبر مطار العريش الدولي ، لافتا إلى أنه يجري تفريغ شحنة المساعدات من علي متن الطائرة ونقلها إلى المخازن اللوجستية في مدينة العريش تمهيدًا لإدخالها إلى قطاع غزة عبر بوابه ميناء رفح البري بالتنسيق مع الهلال الأحمر المصري ونظيره الفلسطيني.



يذكرأن إجمالي عدد الطائرات التي وصلت إلى مطار العريش منذ 12 أكتوبر الماضي وصل إلى 486 طائرة من بينها 395 طائرة حملت أكثر من 13 ألف طن من المساعدات المتنوعة ومواد الإغاثة إلى قطاع غزة مقدمة من 50 دولة عربية وأجنبية ومنظمة إقليمية ودولية بجانب 91 طائرة حملت وفودا رسمية وتضامنية عربية ودولية.

