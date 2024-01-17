التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي يطلق المرحلة 27 من قوافل "ستر وعافية" بأسوان

أطلق التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، اليوم الأربعاء، المرحلة الـ27 من قوافل «ستر وعافية» لأهالي قرية الكفور التابعة لمركز كوم أمبو بمحافظة أسوان، بمشاركة 17 کیانًا من كيانات التحالف لتقديم خدماتها لأكثر من 15 ألف مستفيد. جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم الفئات الأولي بالرعاية والأكثر استحقاقا، وتماشياً مع جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وفقاً لخطة الحماية الاجتماعية الخاصة بالتحالف لتقديم الدعم اللازم للأسر الأكثر احتياجاً بجميع محافظات الجمهورية لتخفيف العبء عليهم، وكذلك حدة الآثار السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في جميع المجالات وتوطينها بأجهزة الدولة المصرية المختلفة بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.

تقدم القافلة حزمة متنوعة من الخدمات للمواطنين حيث تشمل قافلة طبية تضم العديد من التخصصات باطنة - جلدية - نساء - أسنان رمد - أطفال - أنف واذن للكشف والعلاج والمتابعة وقياس النظارات الطبية والضغط والسكر، وكذلك تركيب أجهزة تعويضية وحملات توعوية بكارت الخدمات المتكاملة لذوي الهمم، بالإضافة للكشف المبكر عن سرطان الثدي والتوعية بالقدم الصحيح وكذلك خدمات تنظيم الأسرة والتوعية بالصحة الإنجابية.

كما تتضمن القافلة حملة طرق الأبواب لتوزيع مواد غذائية ولحوم ووجبات ساخنة ضمن مبادرة "خيرك سابق" للتحالف ، بجانب إقامة كرنفال للأطفال ومسرح للعرائس ومعرض ملابس وفصول إعادة التدوير وترشيد الاستهلاك وغيرها من الأنشطة. وتهتم القافلة بالمساعدة في فك كرب عدد من الغارمين والغارمات ونشر ثقافة التطوع من خلال برامج غير النمطية لتدريب ودمج المتطوعين في الأنشطة التي يتم تنفيذها ضمن حملة الفريق الوطني للتطوع.

شارك في القافلة 17 كيانًا من كيانات التحالف وهم جمال الجارحي للتنمية المجتمعية - - مؤسسة صناع الخير للتنمية - مؤسسة صناع الحياة مصر - بنك الطعام المصري جمعية الأورمان - جمعية رسالة مؤسسة راعي مصر للتنمية - الهيئة القبطية الإنجيلية - للخدمات الاجتماعية - مؤسسة أبو العينين الخيرية - مؤسسة العربي لتنمية المجتمع. بنك الشفاء المصري - مؤسسة الجود - مؤسسة أهل مصر - مؤسسة فاهم-جمعية مصطفي محمود) بمشاركة أكثر من 1000 متطوع وموظف وتنفيذي.