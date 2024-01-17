وزير الدفاع يؤكد على رفض مصر لأي محاولات لتهجير الفلسطينيين

التقى الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي بـ "سيخريد كاخ"، كبيرة منسقي الشؤون الإنسانية وشئون إعادة إعمار غزة والوفد المرافق لها الذي يزور مصر حاليا.

تناول اللقاء تطورات الأوضاع الراهنة بقطاع غزة وسبل تنسيق الجهود لمواصلة تدفق المساعدات الإنسانية ومواد الإغاثة بالكميات الكافية لسكان القطاع الذي يعاني من نقص شديد في الاحتياجات الإنسانية نتيجة استمرار العماليات العسكرية.

وزير الدفاع

وأكد وزير الدفاع على الموقف المصري الراسخ تجاه دعم القضية الفلسطينية وفق لمقررات الشرعية الدولية والرفض التام لمحاولات تهجير للشعب الفلسطيني والحرص على التنسيق مع كافة الأطراف الإٌقليمية والدولية للوصول إلى التهدئة والتخفيف من المعاناة الإنسانية لسكان قطاع غزة.

قطاع غزة

فيما أشادت منسقي الشؤون الإنسانية وشئون إعادة إعمار غزة بالجهود المصرية لتوفير وتسهيل تدفق المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، معربة عن تطلعها أن تسفر الجهود الدولية القائمة عن وقف إطلاق النار داخل القطاع.

حضر اللقاء الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من قادة القوات المسلحة.