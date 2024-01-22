اخبار مصر| السيسي وبوتين يفتتحان مشروع القرن الـ21.. والأرصاد: استعدوا للأمطار الغزيرة

اخبار مصر ...يشارك الرئيس فلاديمير بوتين نظيره الرئيس عبد الفتاح السيسي في فعالية صب خرسانة المفاعل الرابع في محطة الضبعة النووية، يوم غدٍ الثلاثاء الموافق 23 يناير الجاري... ونشر قسم الأخبار في موقع صدى البلد، العديد من الأخبار المهمة المتعلقة بالشأن المحلي وأخرى تتعلق بالشأنين الإقليمي والعالمي على مدار الـ 24 ساعة الماضية.. نعرض أبرزها في السطور الآتية…

اخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية

مصر تحقق الحلم النووي.. السيسي وبوتين يفتتحان مشروع القرن الحادي والعشرين

يشارك الرئيس فلاديمير بوتين نظيره الرئيس عبد الفتاح السيسي في فعالية صب خرسانة المفاعل الرابع في محطة الضبعة النووية، يوم غدٍ الثلاثاء الموافق 23 يناير الجاري، وفق إعلان الكرملين أمس الأحد.



"محدش يجرب مصر".. السيسي يرسل رسائل قوية لأمن واستقرار المنطقة| فيديو

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي عددًا من الرسائل المهمة خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع نظيره الصومالي حسن شيخ محمود، في ختام مباحثاتهما اليوم الأحد في قصر الاتحادية.

الأرصاد تنشر خريطة الأمطار.. تحذير من منخفض جوي يضرب البلاد خلال ساعات

أعلنت هيئة الأرصاد، أنه اعتبارا من الطقس غدا سوف تشهد البلاد موجة غير مستقرة، تبدأ على المناطق الغربية وتمتد إلى باقى الأنحاء اعتبارا من يوم الثلاثاء .

اخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية

الكنيسة تحتفل بعيد عرس قانا الجليل |ماذا تعرف عنه؟

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية اليوم 13 طوبة حسب التقويم القبطي من كل عام بعيد عرس قانا الجليل، وهو من الأعياد السيدية الصغرى بالكنيسة وفقا للسنكسار.

بمشاركة 47 شركة.. الزراعة تعلن سعر القنطار بالمزاد التاسع للقطن| تفاصيل

صرح مصطفى عطية عمارة، رئيس بحوث المعاملات الزراعية والمتحدث الإعلامي لمعهد بحوث القطن، بأنه تم عقد المزاد التاسع للقطن اليوم، الأحد، في مقر الهيئة العامة لتحكيم واختبارات القطن بالإسكندرية.

الفلاحين تكشف أسباب ارتفاع أسعار الأسمدة بالسوق الحر وأبرز الحلول

قال حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب عام الفلاحين، إن أسعار الأسمدة ارتفعت بالسوق الحر ارتفاعا كبيرا يهدد الإنتاج الزراعي ويثقل كاهل الفلاحين ولا يصل الدعم كما ينبغي للمستحقين ، حيث يتراوح سعر طن أسمدة اليوريا من 12 ألفا و700 جنيه إلى 13 ألف جنيه.

البرلمان العربي يمنح رئيس جنوب إفريقيا "الوسام الدولي" بسبب مواقفه تجاه فلسطين

أعلن رئيس البرلمان العربي عادل عبد الرحمن العسومي منح رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا، الوسام الدولي باسم الشعب العربي وهو أرفع وسام يقدمه البرلمان العربي للزعماء والقادة الدوليين الذين يدعمون قضايا الأمة العربية ويساهمون في نصرتها ، مشيرا إلى أن هذه رسالة بسيطة للتعبير عن الشكر والتقدير لمواقف جنوب إفريقيا وخاصة قيامها برفع دعوى قضائية ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية.

اخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية

ابنه ملك .. و40 كنيسة باسمها في مصر.. عيد استشهاد القديسة دميانة

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية اليوم 21 يناير 2024 بعيد استشهاد القديسة دميانة التي لها شهرة واسعة ومكانة كبيرة في قلوب جميع الأقباط، وكثير من الكنائس بنيت على اسمها تبركا بهذه الشهيدة.

الخميس إجازة مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص.. تفاصيل

أعلن وزير العمل حسن شحاتة ، اليوم الأحد ، أن يوم الخميس المُقبل الموافق 25 يناير 2024، إجازة رسميه بمناسبة بمناسبة ذكرى ثورة 25 يناير، وعيد الشرطة، وإعتباره إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص المخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003،وذلك في ضوء نص قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 145 لسنة 2024 والذي نص على أن: " يوم الخميس الموافق 25 يناير 2024 إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات القطاع الخاص وشركات قطاع الأعمال العام، وذلك بمناسبة ذكرى ثورة 25 يناير وعيد الشرطة.

وزارة العمل: عقود توظيف لشباب من ذوي الهمم بالإسكندرية

قالت وزارة العمل فى بيان لها ، أن مديرية العمل بمحافظة الأسكندرية سلمت 18 عقد عمل لشباب من ذوي الهمم وذويهم، لإستيفاء نسبة الـ5 % ، وإتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تعيينهم بشركة دريم مشرف البرج للصناعات الغذائية

اخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية

مشروع الضبعة.. 32 خطوة ترصد دخول مصر عصر التكنولوجيا النووية

تنتظر هيئة المحطات النووية حدثا جديدا فى إنشاء مشروع الضبعة النووى، خلال أيام، تلك المراحل التى بدأت منذ 9 سنوات فى 2014 وحتى تلك اللحظة التى سيتم فيها بدء صب الخرسانة للوحدة الرابعة والأخيرة.

وزير النقل: إنتهاء أعمال تطوير ورشة أسوان للسكك الحديدية مارس المقبل.. صور

تفقد الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل يرافقه رئيس وقيادات هيئة السكك الحديدية ورشة أسوان للسكك الحديدية المتخصصة في اعمال التجهيز اليومي للقطارات والصيانة الدورية للجرارات والعربات وذلك ضمن المتابعة المستمرة لاعمال الصيانة والدعم الفني للوحدات المتحركة بكافة ورش السكك الحديدية.

وزير الري يوجه بضرورة إجراء الصيانات الدورية اللازمة لمعدات هيئة السد العالي

تفقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى،فى ثانى أيام زيارته لمحافظة أسوان، المعامل المركزية وورش المعدات التابعة للهيئة العامة للسد العالى وخزان أسوان .

اخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية

الحكومة تستعين بـ رجال الأعمال والمستثمرين لوضع خطة لزيادة الصادرات إلى أفريقيا

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا مساء اليوم؛ لاستعراض أبرز ملامح خطة العمل المقترحة لتنمية الصادرات المصرية، وذلك تمهيدًا لعرضها على المجلس الأعلى للتصدير برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

باق 4 سنوات على التشغيل.. شاهد تطور الإنشاءات بمشروع الضبعة النووى

خطوات ثابتة وسريعة فى مشروع الضبعة النووى تخطوها هيئة المحطات النووية التى تسابق الزمن لإخراج المفاعل النووى للنور طبقا للجدول الزمنى المحدد، فمن المنتظر خلال الأيام القادمة بدء صب الخرسانة للوحدة الرابعة بالمفاعل، حيث يبدأ التشغيل فى 2028.