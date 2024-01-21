ابنه ملك ..و 40 كنيسة باسمها في مصر.. عيد استشهاد القديسة دميانة

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية اليوم 21 يناير 2024 بعيد استشهاد القديسة دميانة التي لها شهرة واسعة ومكانة كبيرة في قلوب جميع الأقباط، وكثير من الكنائس بنيت على اسمها تبركا بهذه الشهيدة.

القديسة دميانة

عيد استشهاد القديسة دميانة

ويحتفى الاقباط اليوم بذكور استشهادها ومن صور الاحتفاء نشر صور لها احتفالا بذكرى عيد استشهادها الذي يوافق 13 طوبة وفق التقويم القبطي.

وفي السطور التالية يستعرض موقع "صدى البلد"، أبرز المعلومات عن هذه القديسة:

ــ كانت القديسة دميانة وحيدة لوالديها.

ـ عندما بلغ عمر دميانة سنة واحدة أخذها والدها إلى الكنيسة وقدم النذور والشموع والقرابين ليبارك الله فيها ويحفظها له.

ــ وعندما بلغت من العمر 15 سنة أراد أن يزوجها فرفضت، وقالت له أنها قد نذرت نفسها للسيد المسيح "أي تعيش حياة البتولية وتكرس نفسها للصلاة والصوم من أجل الحياة الأبدية".

ــ طلبت دميانة من والدها الوالي مرقس أن يبني لها قصرا لتعبد فيه الله مع صاحباتها، وبنى والدها القصر بمنطقة البراري، فسكنت فيه مع أربعين عذراء، كن يقضين أغلب أوقاتهن في مطالعة الكتاب المقدس والعبادة الحارة، وبعد زمن أرسل دقلديانوس الملك، وأحضر مرقس والد القديسة دميانة، وأمره أن يسجد للأوثان، فامتنع أولًا غير أنه بعد أن لاطفه الملك، انصاع لأمره وسجد للأوثان.

ــ وعندما علمت القديسة دميانة بما فعله والدها أسرعت إليه ودخلت وتحدثت مع والدها من أجل عودته للإيمان المسيحي، وتأثر مرقس من كلام ابنته وبكى بكاءً مرًا، وأسرع إلى دقلديانوس واعترف بالسيد المسيح، ولما عجز الملك عن إقناعه بالوعد والوعيد أمر فقطعوا رأسه.

ــ وعندما علم دقلديانوس أن السبب وراء تحول مرقس عن عبادة الأوثان هي ابنته دميانة، جمع جنوده ونصبوا خيامهم حول القصر، وبدأت رحلة العذابات لها حتى تتراجع عن عبادة الله، استمرت العذابات قرابة الثلاث سنوات كانت تصل للموت، إلا أنها لم تستجب، فأمر بقطع رأسها، هي ومن معها من العذارى، ونلن جميعهن إكليل الشهادة في 13 طوبة.

ــ وانتهى عصر دقلديانوس والذي سمى بعصر الشهداء؛ بسبب كثرة عدد الشهداء من الأقباط في عهده، وتولى بعده قسطنطين الحكم ووالدته الملكة هيلانة، علمت هيلانة بقصة القديسة دميانة فذهبت إلى مكان عذاباتها فوجدت الأجساد ملقاة بأمر الملك بجوار القصر، فكرمت تلك الأجساد بتكفينها هي وأربعون عذراء، وقامت ببناء قبر كبير وسط كنيسة من أكبر الكنائس وقتها.

القديسة دميانة

أقدم أديرة العالم للرهبنة

ــ ويعتبر دير القديسة دميانة فى بلقاس بمحافظة الدقهلية واحد من أقدم أديرة العالم للرهبنة النسائية، كما يعد من الأماكن الدينية المميزة لدى الأقباط الأرثوذكس، حيث يوجد جسد القديسة دميانة و40 عذراء داخل قبر الدير ويقبل على زيارته آلاف الأقباط سنويا للحصول على البركة.

وهناك كثير من الكنائس القبطية الأرثوذكسية باسم الشهيدة دميانة في مصر وهم:

كنيسة الشهيدة دميانة، بالعداوية، ببولاق أبو العلا، بوسط القاهرة

كنيسة الشهيدة دميانة، بالمستعمرة، بالبحيرة

كنيسة الشهيدة دميانة، بصادق قليني، بالمنيا

كنيسة الشهيدة القديسة دميانة، ببانوب

كنيسة الشهيدة دميانة القديسة، بفاو قبلي، بدشنا، بقنا

كنيسة الشهيدة دميانة بشارع الطويل، بالوايلي الكبير، بالقاهرة

كنيسة الشهيدة دميانة والأنبا بيشوي، بطنطا، بالغربية

كنيسة الشهيدة دميانة، بأرض الحداد، بإمبابة، بالجيزة

كنيسة الشهيدة دميانة والأنبا توماس السائح، بأرض الجنينة، بشبرا الخيمة، بالقليوبية

كنيسة الشهيدة دميانة، بالبراري، بكفر الشيخ

كنيسة ا لشهيدة دميانة ، بالثانوية، بالمنصورة، بالدقهلية

كنيسة الشهيدة دميانة، بالمحلة، بالغربية

كنيسة الشهيدة دميانة، بالمعصرة، بحلوان، بالقاهرة

كنيسة الشهيدة دميانة، بالهرم، بالجيزة

كنيسة الشهيدة دميانة، بالورديان، بالإسكندرية

كنيسة السيدة العذراء مريم والشهيدة دميانة، ببابا دبلو، بشبرا، بالقاهرة

نيسة الشهيدة دميانة، ببني منصور، بالبلينا، بسوهاج.

كنيسة الشهيدة دميانة، بدار السلام، بمركز طامية، بالفيوم

كنيسة الشهيدة دميانة، بطما

كنيسة الشهيدة دميانة، بفرشوط، بقنا

كنيسة الشهيدة دميانة، بفورتنيه، بملوي، بالمنيا

كنيسة الشهيدة دميانة، بقنا

كنيسة الشهيدة دميانة، بكفر الشيخ

كنيسة الشهيدة دميانة، بكفر عبد الشهيد شنودة، بكفر صقر، بالشرقية

كنيسة الشهيدة دميانة، بكفر يوسف شحاتة، بمشتول السوق، بالشرقية

كنيسة الشهيدة دميانة، بكوم بوها، بديروط، بأسيوط

كنيسة الشهيدة دميانة، بمغاغة، بالمنيا

كنيسة الشهيدة دميانة، بنقادة

كنيسة الشهيدة دميانة، بأخميم، سوهاج

كنيسة القديسة دميانة الشهيدة، بميت كنانة، بطوخ، بالقليوبية

كنيسة القديسة دميانة، بأبو غالب، بإمبابة، بالجيزة

كنيسة القديسة دميانة، بكفر الحما، بأشمون، بالمنوفية

كنيسة دميانة الشهيدة، بعزبة الست، بدير مواس، بالمنيا

كنيسة الشهيد فيلوباتير أبي سيفين والقديسة دميانة، ببورسعيد

كنيسة الشهيد أبي سيفين والشهيدة دميانة، بشبرا، بالقاهرة

كنيسة أبي سيفين ودميانة الشهيدة، بمنشية الجبل الأصفر، بالخانكة، بالقليوبية

كنيسة العذراء القديسة مريم والشهيدة دميانة، بالملكية القبلية، بملوي، بالمنيا

كنيسة العذراء مريم والشهيدة دميانة، بالمعلقة، بمصر القديمة، بالقاهرة

كنيسة الشهيدة دميانة والأنبا بيشوي، بأبو السعود، بمركز الفيوم، بالفيوم

كنيسة الشهيدة دميانة، بالحضرة البحرية، بالإسكندرية.