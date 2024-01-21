وزارة العمل: عقود توظيف لشباب من ذوي الهمم بالإسكندرية

قالت وزارة العمل فى بيان لها ، أن مديرية العمل بمحافظة الأسكندرية سلمت 18 عقد عمل لشباب من ذوي الهمم وذويهم، لإستيفاء نسبة الـ5 % ، وإتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تعيينهم بشركة دريم مشرف البرج للصناعاتالغذائية ، وذلك خلال زيارة ميدانية للشركة لتسليم العقود تنفيذاً لأحكام قانونرقم 10 لسنة 2018 الخاص برعاية شؤون الأشخاص ذوى الإعاقة ، وتعينهم داخل مواقع العملبشركة دريم بحضور مسئولى الموارد البشرية بالشركة ، وقد جرى اختيار راغبى العمل للعملفي أماكن تتناسب مع درجات إعاقتهم وما تحتاجه الشركة ، وجارى إتمام اجراءاتالتعيين ، والاتفاق على رواتبهم الشهرية وجميع مستحقاتهم ، وذلك في إطارجهود المديرية المستمرة لتوفير مزيد من فرص العمل لذوى الهمم داخل المنشآت العاملةبالمحافظة ، وتحت إشراف الإدارة العامةللتشغيل بالوزارة ، في إطار إستراتيجية الوزارة لدمج تلك الفئة في سوق العمل منخلال تدريبهم وتشغيلهم والاستفادة من قدراتهم وإمكانياتهم في دفع عجلات الإنتاجوالمشاركة في عمليات التنمية ..وأوضح المهندسمحمد كمال وكيل مديرية العمل بالأسكندرية ، أن تلك الجهود تأتى فى ضوء توجيهاتوزير العمل حسن شحاتة بتنفيذ خطة شاملة للتفتيش على المنشآت التى يعمل بها 20 عاملفأكثر والتأكد من التزامها بأحكام القانون رقم 10 لسنة 2018 والخاص بشئون ذويالاعاقة ، وتعيين 5 % من إجمالى عمالها من ذوى الهمم وحصر المستوفى منها للنسبة والغير مستوفىواستكمال النسب فى المنشآت غير المستوفاة ، وأكد وكيل المديرية خلال كلمته فى ضوءتلك التوجيهات بالاهتمام بذوى الهمم وتوفير الرعاية الكاملة لهم وتشغيلهم بأماكنمناسبة وملائمة لهم ودمجهم في سوق العمل يتم تنفيذ خطة شاملة بالتفتيش علىالمنشآت التى يعمل بها 20 عامل فأكثر ، مع استمرار متابعة الشركات لتعيين ذوي الهمم في جميع أنحاء الشركات بالمحافظةمن خلال أجهزة التفتيش العمالي والسلامة والصحة المهنية ومكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وحضر التسليم احمد فتحي مدير منطقة برج العرب ، ودعاء حسنينمدير مكتب التشغيل ببرج العرب ، ومحمد السيد مدير مكتب التفتيش ببرج العرب ، وماري ونيسمفتش بمكتب برج العرب.

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