بمشاركة 47 شركة.. الزراعة تعلن سعر القنطار بالمزاد التاسع للقطن| تفاصيل

صرح مصطفى عطية عمارة، رئيس بحوث المعاملات الزراعية والمتحدث الإعلامي لمعهد بحوث القطن، بأنه تم عقد المزاد التاسع للقطن اليوم، الأحد، في مقر الهيئة العامة لتحكيم واختبارات القطن بالإسكندرية.

وشارك في المزاد 47 شركة تجارة قطن، إضافة إلى شركة مصر (الشركة القابضة) وذلك لبيع كمية 78.691 ألف قنطار من القطن الزهر في محافظات (دمياط – البحيرة – الغربية – المنوفية - كفر الشيخ – الدقهلية – الشرقية – الإسماعيلية – بورسعيد)، لأصناف القطن سوبر جيزة 86 و 94 و 97 واكسترا جيزة 96 و 92.

وكانت الأسعار النهائية كالآتي حسب الصنف:

1- سوبر جيزة 86 (من 13210 إلى 14820 جنيها للقنطار).

2- اكسترا جيزة 92 (14820 جنيها للقنطار).

3- سوبر جيزة 94 (من 13620 إلى 15340 جنيها للقنطار).

4- سوبر جيزة 97 (من 12410 إلى 13500 جنيه للقنطار).

5- اكسترا جيزة 96 (من 16620 إلى 17270 جنيها للقنطار).

وكان نصيب شركة مصر (الشركة القابضة) 36 رسالة بإجمالي كمية 15 ألف قنطار قطن زهر بنسبة حوالى 20%، وبهذا تبلغ الكمية الاجمالية التي تم تداولها حتى الآن حوالي 770.000 قنطار لجميع الأصناف على مستوى الجمهورية.

منظومة تداول القطن

وقال "عمارة"، إن منظومة تداول القطن تم البدء فيها هذا الموسم 2023 بتاريخ 1 سبتمبر في محافظات الوجه القبلي لـ 27 مركز تجميع والوجه البحري بتاريخ 1 أكتوبر بـ 225 مركز تجميع.

وأكد علي سرعة التوجه وتوريد الأقطان إلي مراكز التجميع الخاصة بمنظومة التسويق، وذلك قبل نهاية مواعيد التوريد في 28 فبراير 2024 كما هو مقرر، حيث أنه لن يتم قبول لوطات او رسائل بعد هذا التاريخ، سواء داخل المنظومة في مراكز التجميع أو خارجها أو داخل المحالج، بناء علي تعليمات وقرارات اللجنة التنفيذية والتي تتولى متابعة تنفيذ المنظومة الجديدة للتداول لهذا الموسم 2023-2024، وذلك حتى يمكن المزايدة عليها والحصول على سعر جيد لها.

وفي سياق متصل، أكد رئيس بحوث المعاملات الزراعية، على أن منظومة تجارة وتداول الأقطان تقوم على ضمان حصول المزارعين على إجمالي عائد البيع وتحقيق أرباح مجزية لهم تنعكس على التوسع في مساحة المحصول خلال الأعوام المقبلة.

وشدد علي الدور الهام لمنظومة تداول أقطان الزهر في توفير مواد خام ومدخلات إنتاج ذات جودة مرتفعة، تلبى احتياجات صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة الوطنية، وبما يسهم في الوفاء باحتياجات السوق المحلية، والعالمية.