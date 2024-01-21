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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزير الري يوجه بضرورة إجراء الصيانات الدورية اللازمة لمعدات هيئة السد العالي

صدى البلد

تفقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى،فى ثانى أيام زيارته لمحافظة أسوان، المعامل المركزية وورش المعدات التابعة للهيئة العامة للسد العالى وخزان أسوان .

وزار الدكتور سويلم المعامل المركزية بهيئة السد العالى والخاصة بإختبارات الخرسانة والتربة ، للوقوف على توافر أحدث الأجهزة بالمعامل في إطار الحرص على مواكبة أحدث التكنولوجيا العالمية الموجودة حالياً في هذا المجال .

كما تفقد ورش المعدات بهيئة السد العالى للاطمئنان على حالة المعدات، موجها بالاستمرار في عمل الصيانات الدورية اللازمة لهذه المعدات والحفاظ عليها ، مع قيام هيئة السد العالى بتحديد أي معدات إضافية تكون هناك حاجة لتوفيرها لصالح منظومة العمل بالهيئة ، مع التنسيق مع باقى جهات الوزارة لتبادل المعدات فيما بينها طبقاً لحاجة العمل.

كما أكد  على إدراج هذه المعدات في المنظومة المركزية الخاصة بحصر ومتابعة معدات الوزارة .

وأكد الدكتور سويلم على أهمية بذل الجهد من كافة العاملين بهيئة السد العالى للحفاظ على هذه المنظومة المهمة المتمثلة في السد العالى وخزان أسوان وما يتبعهما من ورش ومعامل، ومواصلة أعمال التطوير والصيانة بما ينعكس على تمكين هذه المنظومة من العمل بأعلى مستويات الكفاءة .

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