باق 4 سنوات على التشغيل.. شاهد تطور الإنشاءات بمشروع الضبعة النووى

خطوات ثابتة وسريعة فى مشروع الضبعة النووى تخطوها هيئة المحطات النووية التى تسابق الزمن لإخراج المفاعل النووى للنور طبقا للجدول الزمنى المحدد، فمن المنتظر خلال الأيام القادمة بدء صب الخرسانة للوحدة الرابعة بالمفاعل، حيث يبدأ التشغيل فى 2028.

مراحل إنشاء مشروع الضبعة

فقد انتقلت الهيئة بالمشروع من المرحلة التحضيرية إلى مرحلة الإنشاءات الكبرى، وذلك بعد أن قامت هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء لإتمام أعمال الصبة الخرسانية الأولى للوحدة النووية الأولى في 20 يوليو 2022، والصبة الخرسانية الأولى للوحدة النووية الثانية في 19 نوفمبر 2022، والصبة الخرسانية الأولى للوحدة الثالثة فى 3 مايو 2023، وهذه المعالم الهامة والرئيسية على مسار تنفيذ المشروع.



وقد حصلت هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء فى 30 أغسطس 2023 على إذن الإنشاء للوحدة النووية الرابعة لتنجز الصبة الخرسانية الأولى للوحدة الرابعة بداية العام الحالى 2024، لتدخل جميع وحدات محطة الضبعة النووية لتوليد الكهرباء مرحلة الإنشاءات الكبرى.



وفي إطار الخطوات التنفيذية الديناميكية التي تقوم بها هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء من أجل تنفيذ مشروع محطة الضبعة النووية، فإنه فى مارس الماضى من العام الجارى 2023، استقبل ميناء الضبعة البحري التخصصي أول معدة نووية طويلة الأجل "معدة مصيدة قلب المفاعل Catcher Core"، وقد كان هذا الإنجاز أيضًا هو التسليم الافتتاحي لميناء الضبعة البحرى التخصصى المصمم خصيصًا لاستقبال معدات المحطة النووية بالضبعة.



وتتكون محطة الضبعة النووية في محافظة مطروح من 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية 4800 ميجاوات، بواقع 1200 ميجاوات لكل مفاعل، ومن المقرر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووى الأول منها عام 2028 ثم يتم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعا ضمن مزيج الطاقة الكهربائية.

ويتميز المفاعل النووى المصرى بعدة مميزات، أهمها أنه من مفاعلات الجيل الثالث Vv-er1200، ضد الحوادث الضخمة، حيث يتحمل سقوط طائرة.

وتتضمن مفاعلات الجيل الثالث حماية من التسرب الإشعاعى، كما يمكنه توفير 15 مليون طن من غاز ثانى أكسيد الكربون سنويا.



وستحقق محطة الضبعة النووية دفعة هائلة للتنمية الاقتصادية والتكنولوجية، وتمثل أمناً قومياً تكنولوجياً لجمهورية مصر العربية، بالإضافة إلى ما توفره من طاقة كهربائية نظيفة وخضراء ورخيصة للوفاء باحتياجات نهضة البلاد وتنميتها.

وتتيح محطة الضبعة النووية تشغيل الآلاف من الأيدى العاملة على جميع المستويات المهنية من خلال مشاركة 5000 – 6000 شخص فى أعمال البناء لمدة 10 سنوات للأربع وحدات، ومشاركة ما يقارب 1000 فرد لكل وحدة طاقة فى أعمال التشغيل والصيانة على مدار العمر التشغيلى للوحدة النووية والتى تبلغ 60 عاما، وتوفير فرص عمل فى الصناعات المكملة والمساعدة، واستخدام الطاقة النووية فى إنتاج الكهرباء يحافظ على نظافة البيئة، ما سيؤدى إلى خفض الاعتمادات اللازمة لنظافة البيئة وللمحافظة على صحة الإنسان.