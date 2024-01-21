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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

"محدش يجرب مصر".. السيسي يرسل رسائل قوية لأمن واستقرار المنطقة| فيديو

صدى البلد

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي عددًا من الرسائل المهمة خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع نظيره الصومالي حسن شيخ محمود، في ختام مباحثاتهما اليوم الأحد في قصر الاتحادية.

وأكد الرئيس السيسي رفض مصر القاطع لأي تهديد لأمن واستقرار الصومال أو المساس بوحدة أراضيه في إشارة إلى الاتفاق الأخير بين إثيوبيا وأرض الصومال الذي يتيح لأديس أبابا منفذًا بحريًا في أرض الصومال.

جاءت رسائل الرئيس السيسي المتعلقة بأمن واستقرار الصومال كالآتي:

- مصر ترفض الاتفاق بين أرض الصومال وإثيوبيا والمساس بوحدة واستقلال الأراضي الصومالية

- نرفض محاولة القفز على أي أرض من أراضي الدول الشقيقة للسيطرة عليها بشكل أو بآخر

- مصر لن تسمح بتهديد أشقائنا خاصة إذا طلبوا منا التدخل و"محدش يجرب مصر"

- مصر لن تسمح بتهديد وحدة واستقرار الصومال أو المساس بوحدة أراضيه

- الصومال عضو في الجامعة العربية وله حق في اتفاقية الدفاع المشترك

- مستعدون بإرادة قوية للتعاون مع الصومال في كافة المجالات

- أقول للمصريين إن أي تحدٍ يمكن مجابهته ما دامت الدولة مستقرة وآمنة

-محدش يجرب مصر ويحاول يهدد أشقاءها خاصة لو أشقاءها طلبوا منها الوقوف معه

-مصر ترفض التدخل في شؤون الصومال أو المساس بوحدة أراضيه

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