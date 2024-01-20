اخبار مصر 24ساعة|علاقة سر المعمودية بعيد الغطاس.. تفاصيل التقديم بمسابقة الـ30 ألف معلم

اخبار مصر .. ويحتفل المسيحيون بـ عيد الغطاس أو عيد العماد، لإحياء ذكرى معمودية السيد المسيح في نهر الأردن، على يد يوحنا المعمدان.... ونشر قسم الأخبار في موقع صدى البلد، العديد من الأخبار المهمة المتعلقة بالشأن المحلي وأخرى تتعلق بالشأنين الإقليمي والعالمي على مدار الـ 24 ساعة الماضية.. نعرض أبرزها في السطور الآتية…

اخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية

في عيد الظهور الإلهي.. ما هو علاقة سر المعمودية بـ عيد الغطاس؟

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية اليوم 19 يناير 2024 بـ "عيد الغطاس "، حيث يترأس مساء اليوم قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية قداس العيد كعادته كل عام بالكاتدرائية المرقسية الكبرى بالمقر البابوي بمحطة الرمل بالإسكندرية.

قداسة البابا يصلي لقان وقداس عيد الغطاس بالكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية|صور

صلى قداسة البابا تواضروس الثاني، مساء اليوم الجمعة، صلوات لقان وقداس عيد الغطاس المجيد (المسمى كنسيًّا عيد الظهور الإلهي) بالكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية.

اخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية

الجديد في سوق الدولار .. خريطة أسعار الأخضر

يشهد الدولار ارتفاعا غير مسبوق عن الفترات الماضية، فقد سجل قفزة جنونية خلال الايام القليلة الماضية وللأسبوع الثاني على التوالي، وشهد اليوم الجمعة، وسط علامات مرونة الاقتصاد الأمريكي والحذر بشأن خفض البنوك المركزية أسعار الفائدة مع تقليص المتداولين توقعات الخفض الحاد لأسعار الفائدة.

حقيقة ظهور متحور جديد لفيروس كورونا مميت وشديد الخطورة

نفي المركز الاعلامي بمجلس الوزراء ما تداولته بعض وسائل التواصل الاجتماعي منشوراً منسوباً لوزارة الصحة يحذر المواطنين من ظهور متحور جديد لفيروس كورونا مميت وشديد الخطورة ويصعب اكتشاف أعراضه.

اخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية

مدبولي : حريصون على ترجمة توصيات الحوار الوطني لبرامج عمل

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الخطة التنفيذية لتوصيات الحوار الوطني، التي أسفرت عنها المرحلة الأولى من جلساته المنتهية أعمالها في أغسطس 2023.

معلومات الوزراء يحصد 3 جوائز بمسابقة ستيفي أووردز للشرق الأوسط وشمال إفريقيا

حصد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار 3 جوائز ضمن مسابقة "ستيفي أووردز - STEVIE Awards" للشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2024، والتي تُمنح لأفضل المنظمات على مستوى المنطقة تقديرًا لإنجازاتها في مجالات ابتكار الأعمال.

اخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية

الخميس المقبل .. بدر رجب ينير السماء بلمعان 99.9%

قال الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية إن بدر شهر رجب للعام الهجري الحالي 1445 سيكتمل يوم الخميس المقبل في تمام الساعة السابعة و55 دقيقة مساء بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة وتبلغ نسبة لمعانه 99.9%، وبذلك تكون غرة شهر شعبان يوم الأحد 11 فبراير المقبل فلكيا.

الزراعة: إجراءات استباقية لتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين

أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الإجراءات الاستباقية التى اتخذها الرئيس عبدالفتاح السيسي مكنت الدولة من تحقيق الأمن الغذائي للمواطنين، وأن الحكومة تسعى لتعزيز كفاءة استخدام الموارد الطبيعية في قطاع الزراعة للحفاظ على حقوق الأجيال المستقبلية، مشيرا إلى أن عناصر التنمية الزراعية المستدامة تتمثل في التمويل المستدام والعدالة والتشاركية.

خطة حكومية لتحويل المخابز إلى الغاز الطبيعي بدلا من السولار.. إنفوجراف

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء إنفوجراف عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بشأن تحويل عمل المخابز بالغاز الطبيعي.

اخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية

مصادر رفيعة المستوى: لا صحة لموافقة مصر على السماح لإسرائيل باحتلال محور "فيلادلفيا"

نفت مصادر مصرية رفيعة المستوى، تقارير إعلامية إسرائيلية تتحدث عن موافقة مصر على مقترح يسمح لإسرائيل باحتلال محور صلاح الدين "فيلادلفيا".

تفاصيل التقديم بمسابقة الـ 30 ألف معلم

يبحث عدد كبير من الراغبين في الحصول على فرصة عمل بمجال التدريس عن مسابقة التربية والتعليم 2024 المعروفة بـ مسابقة 30 ألف معلم، والتي بدأ التقديم لها رسميًا، في 18 يناير 2024 عبر بوابة الوظائف الحكومية، حيث تهدف هذه المسابقة الحصول على أفضل المعلمين المتخصصين في الصفوف الابتدائية الأولى، لذا سيتم السماح لبعض من المؤهلات التقديم في مسابقة وزارة التربية والتعليم 2024.