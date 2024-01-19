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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الجديد في سوق الدولار .. خريطة أسعار الأخضر

صدى البلد

يشهد الدولار ارتفاعا غير مسبوق عن الفترات الماضية، فقد سجل قفزة جنونية خلال الايام القليلة الماضية وللأسبوع الثاني على التوالي، وشهد اليوم الجمعة، وسط علامات مرونة الاقتصاد الأمريكي والحذر بشأن خفض البنوك المركزية أسعار الفائدة مع تقليص المتداولين توقعات الخفض الحاد لأسعار الفائدة.

 

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وتتحسب الأسواق 57% إزاء خفض الفائدة الأمريكية في مارس مقابل 75% الأسبوع الماضي.

 

أسعار الدولار اليوم الجمعة 
سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 19-1-2024، في البنوك المصرية، نحو 30.84 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع، في البنك المركزي، وفق ما أعلنت عنه المنصات الرسمية للبنوك العاملة في القطاع المصرفي.

سعر الدولار في البنك المركزي
وبلغ سعر الدولار في البنك المركزي المصري، عند 30.84 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 
ويبلغ سعر الدولار داخل البنك الأهلي المصري اليوم الجمعة نحو 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر 
وسجل سعر الدولار اليوم الجمعة 19-1-2024، داخل بنك مصر نحو  30.85 جنيه للبيع و30.75 جنيه للشراء.

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي 
وبلغ سعر الدولار اليوم الجمعة 19-1-2024، داخل مصرف أبو ظبي الإسلامي إلى 30.90 جنيه شراءً أما سعر البيع 30.95 جنيه.

 

سعر الدولار في بنك القاهرة
وسجل سعر الدولار اليوم الجمعة 19-1-2024، داخل بنك القاهرة 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس 
وبلغ سعر الدولار داخل بنك قناة السويس اليوم الجمعة 19-1-2024، يصل إلى 30.95 جنيه للبيع و30.85 جنيه للشراء.

وشهد السوق الموازية ارتفاعا مضاعفا عن سعر الدولار الرسمي في البنوك،

ويعد الدولار من العملات الأساسية التي يتعامل بها في الاستيراد والتصدير وعملة اساسية لتسهيل المبادلات التجارية وفي ضوء ذلك فقد شهدت واردات مصر خلال الفترة من يناير إلي نوفمبر 2023 تراجع بنسبة 13.9 % لتسجل 66.530 مليار دولار  مقابل 77.345 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي 2022، وذلك بالتزامن مع الإجراءات الحكومية لضبط الاستيراد.


وحسب خبراء اقتصاديين، يؤكدون أن الاعتماد على العملات المحلية فى استيراد السلع المقومة بالدولار لا يعنى تخفيف أزمة الدولار، مؤكدين أن نحو 60% من التعاملات على مستوى العالم تتم بالدولار، كما أن التعامل بالعملات المحلية سيواجه مشكلة عدم توفر المعروض أيضا مع تراجع حجم الصادرات لذلك تحتاج مصر إلى زيادة الصادرات وتوفير احتياطى من العملات الأخرى تستطيع من خلاله الدخول فى التعاملات تجارية.

وأمس كانت أسعار الدولار شهدت قفزة
سعر الذهب اليوم عيار 18

سجل سعر جرام الذهب عيار 18  2870 
١٨ - يناير 2024

سعر الذهب عيار 22
بينما سجل سعر الذهب عيار 22 خلال بداية التعاملات  أمس نحو 3535.75 جنيه للبيع، 3509.5 جنيه للشراء.

وفي المقابل، تراجع سعر صرف الدولار مقابل الروبل الروسي بواقع 25ر22 كوبيك ليصل إلى 63ر87 روبل عند افتتاح جلسة التداول في بورصة موسكو أمس.

الدولار

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