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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رسميا| منتخب السنغال يتأهل لدور الـ16 لأمم إفريقيا بالفوز على الكاميرون بثلاثية

منتخب السنغال
منتخب السنغال

تأهل منتخب السنغال إلى دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة في كوت ديفوار؛ بعد الفوز على منتخب الكاميرون بنتيجة 3-1، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الثالثة، فى كأس الأمم الإفريقية 2023، والتي استضافها ملعب "شارليس كونان باني"، في مدينة ياموسوكرو.

وأحرز إسماعيلا سار، هدف التقدم لصالح منتخب السنغال الأول بالدقيقة 16 من زمن المباراة، وضاعف النتيجة بالثاني حبيب ديالو في الدقيقة 71، واختتم ساديو ماني الثلاثية في الدقيقة 90+5، وسجل هدف الكاميرون الوحيد جان شارل كاستيليتو في الدقيقة 83 من عمر اللقاء.

وبتلك النتيجة رفع منتخب السنغال رصيده إلى 6 نقاط متصدرا المجموعة الثالثة ويتأهل لدور الـ 16 من البطولة.

وحل منتخب غينيا ثانيا برصيد نقطة، وثالثا منتخب الكاميرون بنقطة وحيدة، ويتذيل المجموعة منتخب جامبيا دون نقاط، وفى انتظار لقاء غينيا وجامبيا الذي سينطلق في العاشرة من مساء اليوم.

ودخل منتخب السنغال، مباراة الليلة وهو فى صدارة المجموعة الثالثة، برصيد 3 نقاط، بعد فوزه الكبير فى الجولة الأولى على نظيره منتخب جامبيا، بثلاثية نظيفة، بينما يمتلك المنتخب الكاميروني، نقطة واحدة، بعد تعادله مع نظيره منتخب غينيا، بهدف لمثله.

وتعد مباراة الليلة، هى الخامسة بين المنتخبين عبر تاريخ كأس أمم أفريقيا، حيث كانت المواجهة الأولى، فى مرحلة مجموعات نسخة عام 1990، وحقق أسود التيرانجا، الفوز بنتيجة 2 – 0، وكانت المواجهة الثانية فى ربع نهائي نسخة 1992، وفاز منتخب الأسود غير المروضة بهدف نظيف.

وكانت المواجهة الثالثة فى نهائي نسخة عام 2002، وحسمها المنتخب الكاميروني بركلات الترجيح بنتيجة 3 – 2، بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبى، أما المواجهة الأخيرة، كانت فى ربع نهائي نسخة عام 2017، وحسمها منتخب الأسود غير المروضة أيضا بركلات الترجيح 5 – 4، بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبى.

وتسلح المنتخب السنغالي بمجموعة من النجوم، يتقدمهم ساديو مانى لاعب النصر السعودى، إدوارد ميندى حارس أهلى جدة، كاليدو كوليبالى مدافع الهلال وإسماعيلا سار جناح مارسيليا الفرنسى، فى المقابل يعود أندريه أونانا، حارس مانشستر يونايتد الإنجليزى، لحماية عرين الأسود، بعد غيابه عن مواجهة غينيا الأولى، بعد انضمامه المتأخر للفريق، بالإضافة إلى إنجويسا لاعب وسط نابولى، بينما سيتواصل غياب القائد فينسنت أبو بكر للإصابة.

ويتفوق المنتخب السنغالى على نظيره الكاميرونى، على مستوى القيمة السوقية، حيث تصل قيمة منتخب أسود التيرانجا إلى 274.40 مليون يورو، فى المقابل الأسود غير المروضة 140.45 مليون يورو.

وأدار المباراة الحكم السودانى محمود إسماعيل، وتواجد عاشور على تقنية الفيديو الـ "var".

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