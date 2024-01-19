للمرة الثانية منذ أكتوبر 2023.. صافرت الإنذار تدوي في حيفا

دوت صافرات الإنذار في مدينة حيفا، للمرة الثانية منذ بداء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، في السابع من أكتوبر 2023.

وأفادت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" العبرية، بأن المرة الأولى التي دوت فيها صافرات الإنذار في حيفا، كان بلاغا كاذبا.

وأشارت الصحيفة العبرية، إلى أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تجري تحقيقا؛ بسبب دوي صافرات الإنذار.

يأتي ذلك في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد وإصابة عشرات الآلاف من الفلسطينيين في القطاع، أغلبهم من النساء والأطفال، إلى جانب تدمير البنية التحتية وكل المرافق.