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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

خطة حكومية لتحويل المخابز إلى الغاز الطبيعي بدلا من السولار.. إنفوجراف

صدى البلد

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء إنفوجراف عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بشأن تحويل عمل المخابز بالغاز الطبيعي.

وأوضح المركز أن تحويل المخابز للعمل بالغاز الطبيعي بدلا من السولار يعد بمثابة مشروع ضروري لتحسين منظومة الإنتاج وتقليل تكاليف التشغيل والحفاظ على البيئة في الوقت نفسه.
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وأشار إلى أن هناك 26 ألف مخبز يعمل بالسولار علي مستوى الجمهورية، لافتا إلى أنه تم تحويل 3740 مخبزا للعمل بالغاز الطبيعي من إجمالي 5625 مخبزا مستهدفا في المرحلة الأولى.

 

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