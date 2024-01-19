السيدية .. ما علاقة سر معمودية المسيح في عيد الغطاس؟

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية اليوم 19 يناير 2024 بـ "عيد الغطاس "، حيث يترأس مساء اليوم قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية قداس العيد كعادته كل عام بالكاتدرائية المرقسية الكبرى بالمقر البابوي بمحطة الرمل بالإسكندرية.

عيد الغطاس المجيد

عيد الغطاس

ويحتفل المسيحيون بعيد الغطاس أو عيد العماد، لإحياء ذكرى معمودية السيد المسيح في نهر الأردن، على يد يوحنا المعمدان.

يعتبر عيد الغطاس من الأعياد "السيدية الكبرى" أي المرتبطة بالسيد المسيح وعددها 7 أعياد، ويرمز له بالمعمودية "التغطيس" وهي شرط أساسي ليكون الإنسان مسيحيا وفقا للعقيدة الأرثوذكسية.

ويعرف عيد الغطاس بعيد أبيفانيا أي المعمودية بالتغطيس أو عيد العماد، وتطلق عليه الكنيسة أيضا اسم "عيد الظهور الإلهي" لأنه طبقا للإنجيل ظهر خلال تعميد المسيح في نهر الأردن الأقانيم الثلاثة الأب والابن والروح القدس.

وفي التقرير التالي يستعرض موقع "صدى البلد"، أبرز المعلومات عن المعمودية وطقوسها في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية:

ُتعرف المعمودية بانها إعلان للجميع بأن الشخص الذي يعتمد قد تاب عن خطاياه ووعد الله أن يفعل مشيئته وهذا يشمل أن يطيع اللّٰه في كل مجالات حياته‏ والذين "يعتمدون" يبدأون بالمشي على طريق يوصلهم إلى الحياة الأبدية مع الرب.

التغطيس بالماء هو رمز للتغيير فعندما ينزل الشخص تحت الماء،‏ يُظهر أنه مات من جهة مسلك حياته القديم‏ وعندما يطلع من الماء،‏ يكون كأنه بدأ حياة جديدة كمسيحي.

عيد الغطاس والمعمودية

المعمودية مطلب أساسي

وتشير المعمودية في الكنيسة إلى تغطيس الشخص كاملا بالماء‏ والكتاب المقدس يذكر عدة معموديات، منها معمودية يسوع، ‏ الذي غطس كاملا في نهر الأردن. ‏

وقد علم السيد المسيح التلاميذ أن المعمودية مطلب أساسي ولاحقا، ‏ شدد الرسول بطرس من جديد على أهمية هذه الخطوة. ‏

وأوصى يسوع تلاميذه أن يعلموا أشخاصًا من كل الشعوب ليصيروا تلاميذه، ‏ ويعمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس إله واحد، ‏ ويعلموهم أن يطيعوا كل ما أوصاهم به. ‏

وعبارة "باسم" تعني أن الشخص الذي يعتمد يعترف بسلطة الآب والابن وبمركزهما، ‏ ويعترف أيضا بدور روح الله القدس. ‏

عيد الغطاس والمعمودية

اختيار الماء مادة للسر

ويتساءل الكثير لماذا الماء:

ــ الماء وسيلة للتجديد فالعالم جدد عن طريق الطوفان فتجديد الخلقة كان عن طريق الماء.

ــ الماء وسيلة الاغتسال والتنقية.

ــ الماء وسيلة الله يستخدمها أحيانًا لخير البشرية.

وتعتبر المعمودية من أسرار الكنيسة الـ 7، وكان قداسة البابا شنودة يقول إن المعمودية لازمة للخلاص لأنها شركة في موت المسيح لأنها إيمان بالموت كوسيلة للحياة.

وباختصار تعتبر الكنيسة المعمودية هي نصيب كل واحد في الموت والقيامة مع المسيح.