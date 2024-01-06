دعوات في إسبانيا لفرض حظر على استخدام الوجه الأسود باحتفالات عيد الغطاس

دعا الناشطون المناهضون للعنصرية في إسبانيا إلى فرض حظر على استخدام الوجه الأسود الذي شوهد في العديد من احتفالات عيد الغطاس التقليدية في البلاد.

وقالت ريتا بوساهو، أول امرأة سوداء في البرلمان الإسباني، إن هذه الممارسة، وهي جزء من المسيرات السنوية في الخامس من يناير عشية عيد الغطاس والتي تصور الملوك الثلاثة المذكورين في الكتاب المقدس الذين قدموا الهدايا ليسوع، تشوه ذكرى العبيد وتضعف الأطفال السود.

في المسيرات، يركب الممثلون الذين يصورون الملوك، أو المجوس، على عوامات ويقذفون الحلوى، التي يلتقطها الأطفال بفارغ الصبر. تصف النصوص المسيحية المبكرة أحد الملوك، بالتزار، حيث غالبًا ما تصوره اللوحات الأفريقية وعصر النهضة على أنه أسود.

وفي بلدة ألكوي الشرقية التي لديها تقليد طويل من المسيرات، قام العشرات من الأشخاص الذين لعبوا دور الصفحات بمرافقة الملوك في الحدث الذي أقيم يوم الجمعة، وقد تم طلاء وجوههم باللون الأسود وشفاههم باللون الأحمر بشكل مبالغ فيه. ركض البعض على طول حافة الحشد وهم يهتفون للأطفال.

وقالت بوساهو، التي ترأست قسم التنوع العرقي بوزارة المساواة من 2020 إلى 2023، إن استخدام الوجه الأسود في المسيرات استمر بسبب قلة النقاش حول العنصرية التي قالت إنها انتشرت في المجتمع الإسباني.

وأضاف بوساهو: "إنها تبعث برسالة مفادها أن العنصرية، وأن بشرتنا لا تهم".

ولم يكن المتحدث باسم وزارة المساواة متاحًا للتعليق خلال فترة العطلة.

وجدت دراسة أجريت عام 2021 بتكليف من وزارة المساواة أنه على الرغم من أن ما يقرب من نصف الأشخاص المنحدرين من أصل أفريقي الذين يعيشون في إسبانيا ولدوا في البلاد، إلا أن 12% فقط وصفوا أنفسهم بأنهم 'إسبانيون من أصل أفريقي' وقال 60% إنهم لا يشعرون بالإسبانية بسبب التمييز.. عانوا.