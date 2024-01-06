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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

محافظ الإسكندرية يشارك الروم الأرثوذكس اليونانيين احتفالات عيد الغطاس

محافظ الاسكندرية
محافظ الاسكندرية يهنئ الإخوة الاقباط بعيد الغطاس

شارك اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم، في احتفالات الروم الأرثوذكس اليونانيين بعيد الغطاس المجيد، وفقًا للتقويم الغربي والذي يتزامن مع عيد الميلاد المجيد وفقًا للتقويم الشرقي، وذلك ببطريركية البشارة، بحضور قداسة البابا ثيودوروس الثاني بابا وبطريرك الإسكندرية للروم الأرثوذكس وسائر بلاد إفريقيا، ونيافة المطران/ ناركيسوس الوكيل البطريركي بالإسكندرية.

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شارك في تقديم التهنئة الدكتور عبد العزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية، والدكتور/ أحمد جمال، والدكتورة جاكلين عازر نائبي محافظ الإسكندرية، وممثلي الأوقاف والأزهر الشريف، والأجهزة التنفيذية بالمحافظة، وسفير اليونان، وسفيرة قبرص، وقنصل اليونان بالإسكندرية، ورئيس الجمعية اليونانية بالإسكندرية.

وفي كلمته، قدم المحافظ بالأصالة عن نفسه وبالإنابة عن مواطني الإسكندرية والقيادات التنفيذية والشعبية التهنئة للإخوة الروم الأرثوذكس بعيد الغطاس المجيد، وأعرب عن مدى الفخر والاعتزاز الذي نشعر به جميعا حينما نتشارك الأعياد والاحتفالات، متمنيًا للجميع أجواء من البهجة والسلام وسيادة القيم الإنسانية والأخلاقية التي كان المسيح في طليعة الداعين إليها.

وأضاف المحافظ أن مصر واليونان بلد واحد، واليونانيين بالفعل أصبحوا جزءا من مصر بصفة عامة والإسكندرية بصفة خاصة، مؤكدًا على روح السماحة التي تتمتع بها مصر وشعبها عبر العصور.

مشيرًا إلى أن هذه البطريركية التي أنشئت منذ أكثر من 2000 عام على أرض الإسكندرية والتي أسسها الإسكندر الأكبر خير دليل على ذلك.

ومن جانبه؛ رحب قداسة البابا ثيودوروس الثاني بابا وبطريرك الإسكندرية للروم الأرثوذكس وسائر بلاد إفريقيا، بجميع الحضور لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الغطاس المجيد مقدما الشكر لجميع القيادات ولمصرنا الحبيبة للوقوف بجانبنا دائما، داعيا الله أن يمنح فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية التوفيق والسداد في الفترة الرئاسية الجديدة، قائلا "نحن نخدم الوطن من أجل السلام وصداقة الشعوب ومن أجل السلام المشترك بين مصر واليونان وقبرص".

الاسكندرية البابا ثيودوروس الثاني الأخوة الأقباط الروم الأرثوذكس الدكتور عبد العزيز قنصوه الغطاس المجيد القيادات التنفيذية القيادات التنفيذية والشعبية اللواء محمد الشريف

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