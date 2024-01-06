عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وفد تعليم الإسكندرية يزور الكنيسة المرقسية لتهنئة الإخوة الأقباط بعيد الميلاد المجيد

وفد تعليم الإسكندرية
وفد تعليم الإسكندرية يهنئ الإخوة الأقباط

 ترأس الدكتور عربى أبوزيد مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية وفدًا لتقديم التهنئة للإخوة الأقباط شركاء الوطن بالكنيسة المرقسية بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

وأكد أبوزيد أنَّ المصريين جميعهم نسيج واحد يربط بينهم تاريخ مصر وحضارتها فهي أم الحضارات ومهد الديانات ومهبط الرسالات ، وستبقى مصر رائدةً بترابط وتماسك كافة أطيافها.

وأوضح أبوزيد أنّ أرض مصر تشرفت باستضافة العائلة المقدسة، واختارها الله لتكون ملاذًا آمنًـا للسيد المسيح عليه السلام وأمه العذراء الطاهرة، لتظل منبعًـا للسلام والمحبة وموطنًـا للأمن والاستقرار ، فالمسيح عليه السلام رمز السلام والمحبة ، وكلمة الله التى ألقاها إلى السيدة العذراء مريم البتول التي طهرها واصطفاها على نساء العالمين.

تموين الإسكندرية: تحرير 175 محضرا في حملات لضبط الأسعار

انطلاق قوافل دعوية مكثفة بـ مساجد أوقاف الإسكندرية | صور

وتوجه أبوزيد بالدعاء: “نسأل الله لأبناء مصر جميعًـا مسلمين ومسيحيين كل الخير والتوفيق ولمصرنا الحبيبة كل التقدم والرفعة والازدهار، وأن يجمعنا الله دومًـا، ويوحد صفوفنا ويحمي وطننا من كل مكروه وسوء، وتسود بيننا نِعم الأمن والسلام والمحبة."

جاء ذلك بحضور محمد السني رئيس مجلس الأمناء بالإسكندرية والسادة مديري عموم المديرية والإدارات التعليمية ، وكان في استقبال الوفد القمص أبرام إميل وكيل قداسة البابا بالإسكندرية والنائب إيهاب زكريا منسق التحالف الوطني بالإسكندرية والقمص بولس عوض أمين مساعد بيت العائلة المصرية ونسيم جورج منسق المدارس الكنائسية ومحسن جورج عضو مجلس أمناء المديرية.

الاسكندرية الأخوة الأقباط التحالف الوطني السلام والمحبة التربية والتعليم الكنيسة المرقسية بيت العائلة المصرى تعليم الاسكندرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

5 آلاف جنيه دفعة واحدة.. مفاجأة فى أسعار الحديد والأسمنت.. الطن بكام

بسبب إمام عاشور .. طلب رسمي من الزمالك لـ الأهلي

رئيس الصومال: لا يمكن استبدال أرضنا بحصة في سد النهضة

بعد الانفصال | طلب غير متوقع من سيدة ضد طليقها بمحكمة الأسرة

في شريان اتقفل.. عمرو أديب يفجر مفاجأة عن أزمة صحية طارئة لأخيه

زيادة 30%؜ في باقات الإنترنت وهذه المواقع مجانية| اعرف الأسعار الجديدة

مطلوب مهندسين ومحامين| فرصة للتعيين في هيئة البريد.. موعد وتفاصيل الوظائف الجديدة

من الدوري الفرنسي.. مهاجم الأهلي السابق على رادار الزمالك خلال الانتقالات الشتوية

ترشيحاتنا

فشل عسكري .. الغباشي يكشف سبب إخفاق إسرائيل فى السيطرة على غزة

القمة وإيليت.. كل ماتريد معرفة عن أعلى فائدة للشهادات الدولارية في هذه البنوك

ترامب: إيران لم يكن لديها مال تدفعه لحماس وحزب الله أيام رئاستي

تخترق حساباتك وتسرق بياناتك البنكية.. 15 تطبيقا خطيرا تهدد المستخدمين

أسرع دعاء للرزق في فجر السبت.. أدركه بـ 8 كلمات

اكتشاف كنز مذهل لم يلمسه بشر من قبل.. تفاصيل مذهلة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مثل المطاعم.. طريقة عمل اللازانيا الإيطالية

بفستان مكشوف.. أنابيلا هلال تخطف الأنظار في أحدث ظهور

استقبال حافل لأبطال فيلم الإسكندراني .. صور

بفستان جريء.. هاندا أرتشيل تخطف الأنظار في أحدث جلسة تصوير

فيديو

خالد عليش يكشف عن أول عمل بمشاركة زوجته ميرهان عمرو |خاص

أشعر بضيق.. محمود العسيلى يتحدث عن أسباب انفصاله عن زوجته الثالثة

هيفاء وإليسا ونانسي.. أشكال مختلفة وتصاميم مميزة لـ فساتين النجمات فى رأس السنة

في جميع مدن المملكة.. مصطفى قمر يعلق على حفلاته بالسعودية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الأهمية الغذائية والعلاجية للبن الجمال

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: بيت لحم الحزينة

شريف عابدين

شريف عابدين يكتب: الضيوف !

أمل خالد الشيخ تكتب: إلى خليلة قلبي ابنتي التي لم أرها

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تفعلها إسرائيل !

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ليلة على أعتاب كريمة الدارين السيدة نفيسة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: نودع عاما مضى ونستقبل الجديد

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية منتجات الألبان عالميا وأهم الدول المنتجة لها

اﻟﻤﺰﻳﺪ