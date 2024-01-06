وفد تعليم الإسكندرية يزور الكنيسة المرقسية لتهنئة الإخوة الأقباط بعيد الميلاد المجيد

ترأس الدكتور عربى أبوزيد مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية وفدًا لتقديم التهنئة للإخوة الأقباط شركاء الوطن بالكنيسة المرقسية بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

وأكد أبوزيد أنَّ المصريين جميعهم نسيج واحد يربط بينهم تاريخ مصر وحضارتها فهي أم الحضارات ومهد الديانات ومهبط الرسالات ، وستبقى مصر رائدةً بترابط وتماسك كافة أطيافها.

وأوضح أبوزيد أنّ أرض مصر تشرفت باستضافة العائلة المقدسة، واختارها الله لتكون ملاذًا آمنًـا للسيد المسيح عليه السلام وأمه العذراء الطاهرة، لتظل منبعًـا للسلام والمحبة وموطنًـا للأمن والاستقرار ، فالمسيح عليه السلام رمز السلام والمحبة ، وكلمة الله التى ألقاها إلى السيدة العذراء مريم البتول التي طهرها واصطفاها على نساء العالمين.

وتوجه أبوزيد بالدعاء: “نسأل الله لأبناء مصر جميعًـا مسلمين ومسيحيين كل الخير والتوفيق ولمصرنا الحبيبة كل التقدم والرفعة والازدهار، وأن يجمعنا الله دومًـا، ويوحد صفوفنا ويحمي وطننا من كل مكروه وسوء، وتسود بيننا نِعم الأمن والسلام والمحبة."

جاء ذلك بحضور محمد السني رئيس مجلس الأمناء بالإسكندرية والسادة مديري عموم المديرية والإدارات التعليمية ، وكان في استقبال الوفد القمص أبرام إميل وكيل قداسة البابا بالإسكندرية والنائب إيهاب زكريا منسق التحالف الوطني بالإسكندرية والقمص بولس عوض أمين مساعد بيت العائلة المصرية ونسيم جورج منسق المدارس الكنائسية ومحسن جورج عضو مجلس أمناء المديرية.