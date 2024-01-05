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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تموين الإسكندرية: تحرير 175 محضرا في حملات لضبط الأسعار

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

 

شنت إدارة تموين المنتزة شرقي الإسكندرية، برئاسة رضا حسن مدير الادارة و اشراف أحمد على رئيس الرقابة  بحملات فى نطاق الإدارة و التى أسفرت عن تحرير عدد ٤٩ محضر لمخابز بلدية مخالفة منها عدد ١٨ محضر إنتاج خبز ناقص الوزن، وتحرير محضر لمخبز أفرنجى لعدم الاعلان عن أسعار المنتجات، وتحرير عدد ٣ محاضر لبقالين تموين للتوقف بدون أذن مسبق من التموين.

كما تم وتحرير محضرين توقف لمحطتين تموين سيارات بدون أءن مسبق من التموين، وتحرير محضرين بيع سجائر بسعر أزيد، تحرير محضر عدم إعلان عن أسعار السكر، وتحرير عدد ٢١ محضر عدم حمل شهادات صحية، وتحرير عدد ١٦ محضر عدم الإعلان عن اسعار السلع الغذائية بالأسواق، وتحرير محضر أحوال تنفيذاً لقرار النيابة.

وقامت إدارة تموين العجمى برئاسة ريهام عبد القادر مديرة الادارة و فريق العمل التابع لها  بحملات فى نطاق الإدارة و التى أسفرت عن تحرير عدد ٦٠ محضر لمخابز بلدية مخالفة منها عدد ٢٢ محضر إنتاج خبز ناقص الوزن، وتحرير محضرين بيع سجائر بسعر أزيد، وتحرير عدد ١٢ محضر عدم حمل شهادات صحية، وتحرير عدد ١٤ محضر عدم الإعلان عن اسعار السلع الغذائية بالأسواق.

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كما قامت إدارة تموين وسط برئاسة الدكتور عبد الله عثمان مدير الادارة و اشراف أحمد هيبة رئيس الرقابة بحملات فى نطاق الإدارة و التى أسفرت عن تحرير عدد ٢٠ محضر لمخابز بلدية مخالفة منها عدد  ٧ محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، وتحرير محضر لبقال تموين مخالف، وتحرير محضر بيع سكر بسعر أزيد، وتحرير عدد ٣ محاضر بيع سجائر بسعر أزيد، وتحرير عدد ٣محاضر عدم حمل شهادات صحية، وتحرير عدد ٤ محاضر عدم الإعلان عن بيع المواد الغذائية بالأسواق، وتحرير عدد ٤ محاضر أحوال تنفيذاً لقرارات النيابة.

وقامت إدارة تموين العامرية برئاسة حسن داود مدير الادارة و اشراف إبراهيم رسلان رئيس الرقابة بحملات فى نطاق الإدارة والتى أسفرت عن تحرير عدد ٢١ محضر لمخابز بلدية مخالفة منها عدد ٧ محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، وتحرير محضرين لبقالين تموين لعدم الاعلان عن أسعار السلع التموينية، وتحرير عدد ٤ محاضر عدم حمل شهادات صحية، وتحرير عدد ٦ محاضر عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق، وتحرير عدد ٤ محاضر أحوال تنفيذاً لقرارات النيابة.

وقامت إدارة تموين غرب و الجمرك برئاسة محمد عادل مدير الادارة وإشراف الدكتورة أمانى الجزار  رئيسة الرقابة بحملات فى نطاق الإدارة و التى أسفرت عن تحرير عدد ٢٦ محضر لمخابز بلدية مخالفة منها عدد ٨ محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، وتحرير محضرين لبقالين تموين لعدم الأسعار عن السلع الحرة، وتحرير عدد ٣ مخاضر بيع سجائر بسعر أزيد، وتحرير عدد ٤ محاضر سجائر مجهولة المصدر، وتحرير محضر عدم الإعلان عن اسعار السجائر، وتحرير عدد ٣ محاضر عدم حمل شهادات صحية، وتحرير عدد ٤ محاضر عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق.
وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال هذه المخالفات للعرض على وكيل النائب العام

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