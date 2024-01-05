انطلاق قوافل دعوية مكثفة بـ مساجد أوقاف الإسكندرية | صور

انطلقت اليوم الجمعة قافلة دعوية من مسجد جبر بإدارة أوقاف الإسكندرية بحضور الشيخ سلامة عبد الرازق وكيل الوزارة والشيخ هاشم سعد الفقي مدير عام الدعوة والشيخ وسام كاسب مدير عام المتابعة وفضيلة الشيخ محمد أبو زيد مدير إدارة أوقاف وسط.



وقبل انطلاق القافلة عقدت مقرأة قرآنية للأئمة ثم ابتهالات دينية ثم مجلس للصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم انطلقت القافلة لأداء خطبة الجمعة بمسجد إدارة وسط

وقد أدى الشيخ سلامة خطبة الجمعة بمسجد القصبجي تحت عنوان "الصحة الانجابية.. بين حق الوالدين و حق الطفل"



وشهد سلامة فاعليات مقرأة الجمهور التي عقدت بالمسجد عقب صلاة الجمعة واشاد بما رآه من حرص الرواد على حضور المقرأة وتعلم أحكام الكتاب العزيز.



وكيل الوزارة قد قام بجولة مرورية قبل صلاة الجمعة تفقد خلالها جاهزية المساجد والعاملين بها لاستقبال وفود الرحمن لصلاة الجمعة والأنشطة التى تقام بالمساجد دعويا واجتماعيا وشدد فضيلته على استقبال الجمهور بكل احترام وحفاوة فهم ضيوف الرحمن وشرف لنا خدمه بيوت الرحمن وضيوف الرحمن.



وفي إطار سعي الوزارة لعمارة بيوت الله عز وجل وتشيدها افتتحت المديرية اليوم مسجد الإخلاص التابع لإدارة أوقاف برج العرب.

ألقى خطبة الافتتاح د. حسن عبدالله مدير عام الادارة، وذلك تحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الاوقاف وتحت إشراف الشيخ سلامة عبد الرازق نجم وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية.

