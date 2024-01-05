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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

وسط الجمهور.. خالد يوسف وأبطال فيلم الإسكندراني في عرض الافتتاح بـ سينمات الإسكندرية

بوستر الاسكندراني
بوستر الاسكندراني

يحتفل الفنان أحمد العوضي بعرض فيلم الاسكندراني، الذي يلعب بطولته، اليوم في محافظة الإسكندرية، بعد طرحه بالأمس في دور العرض المصرية.

وقرر أحمد العوضي وصناع الفيلم والمخرج خالد يوسف الاحتفال بعرض فيلم الإسكندراني في سينما فوكس في سيتي سنتر كارفور وذلك في تمام الساعة السادسة مساءً، أما في تمام الساعة التاسعة مساءً يحتفل صناع فيلم الإسكندراني في سينما سان ستيفانو.

الجدير بالذكر أن فيلم الإسكندراني حقق إيرادات مرتفعة في أولى أيام عرضه بالأمس وحصد 1.3 مليون جنيه، كما حرص أحمد العوضي على الاحتفال بفيلمه مع الصناع بالأمس في سينما مول سيتي ستارز.

قصة فيلم الإسكندراني

وفيلم الإسكندراني مأذخوذ عن رواية للكاتب الكبير الراحل أسامة أنور عكاشة ومعالجة للمخرج خالد يوسف، ويتناول شخصية بكر الإسكندراني التي يجسدها العوضي، وهو ابن بيومي فؤاد وتجسد الفنانة زينة دور حبيبته خلال الأحداث.

أبطال فيلم الإسكندراني

فيلم الإسكندراني بطولة الفنان أحمد العوضي، زينة، حسين فهمي، بيومي فؤاد، محمود حافظ، صلاح عبد الله، إنتصار، عصام السقا، وهو من إخراج خالد يوسف، ومن تأليف الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة.

الفنان احمد العوضي فيلم الاسكندرانى محافظة الاسكندرية خالد يوسف

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