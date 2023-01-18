عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

البابا تواضروس يصلي قداس عيد الغطاس ببيت الكرمة بكينج مريوط

قداسة البابا تواضروس
قداسة البابا تواضروس الثاني

صلى قداسة البابا تواضروس الثاني مساء اليوم الأربعاء، صلوات لقان وقداس عيد الغطاس المجيد في مقره ببيت الكرمة بكينج مريوط، الإسكندرية، وألقى قداسته عظة القداس، التي حملت عنوان "المسيح المفرح".

وقال القمص موسى إبراهيم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية - في تصريح اليوم - إن يأتي هذا في إطار استمرار قداسة البابا تواضروس في فترة الراحة الموصى بها من قبل الأطباء، إثر حالة الإجهاد التي تعرض لها مطلع الشهر الجاري.

شارك في الصلوات من أحبار الكنيسة، صاحبا النيافة الأنبا دانيال مطران المعادي وسكرتير المجمع المقدس، والأنبا يوليوس الأسقف العام لمصر القديمة وأسقفية الخدمات. 

البابا تواضروس عيد الغطاس المجيد كينج مريوط قداسة البابا تواضروس الثاني قداس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فتوح يضع الزمالك في ورطة قبل مواجهة الأهلي بالدوري

رسميا.. البنك المركزي الروسي يعتمد الجنيه المصري

انهيار الأخضر.. الدولار يتراجع لأدنى مستوى منذ 9 أشهر

500 جنيه وكشف عقلي | 4 شروط لـ الزواج .. تعرّف عليها

لممارسة الرذيلة وسط القصب.. حيلة شيطانية أنهت حياة ضحية سوهاج| تفاصيل

أنا غلطت في موضوع كهربا | خالد الغندور يعتذر لـ الأهلي

أزمة في الأهلي قبل مواجهة الزمالك بسبب برونو سافيو

القصة الكاملة لمهاجم الأهلي الجديد.. وسر تأخر إعلان الصفقة|تفاصيل

ترشيحاتنا

أخبار الفن | ممثلة ببدلة الرقص .. ياسين التهامي بطل في ستّهم

ميدو يكشف كواليس مكالمة وزير الرياضة لدعم الإسماعيلي

بعد التعادل مع طلائع الجيش | ميدو يوجه رسالة لجماهير الإسماعيلي

9 ساعات عصيبة.. زيلينسكي يكشف تفاصيل تحطم مروحية وزير الداخلية الأوكراني

كارت الخبز مسبق الدفع .. 10 معلومات عن سعر رغيف العيش الجديد 2023

فيريرا خارج الحسابات؟.. الزمالك يتفاوض مع صفقات جديدة برعاية "تيجانا"

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ فستان جريء وتاتو .. طليقة أحمد الفيشاوي تثير الجدل | شاهد

بملابس غريبة.. أصالة تصدم متابعيها في أحدث إطلالة| شاهد

الصيام في الحر والا البرد.. موعد شهر رمضان فلكيًا وأول أيامه

إللي بتعرف ترقص .. ياسمين الخطيب تشعل السوشيال ميديا أمام الفرن

فيديو

«غضبان.. زعلان.. مضايق».. تعرف على رد فعل مرتضى منصور بعد مشاركة كهربا|فيديوجراف

حقيقة فرض غرامات على غير المتزوجين من مواليد التسعينيات

تسمم 44 طالبا.. ماذا فعل بائع متجول وزوجته؟

لغير حاملي بطاقات التموين.. كل ما تريد معرفته عن منظومة كارت العيش الحر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 32 "

د.هادي التونسي

إلى كل أم

نيفين منصور

ماذا لو عاد نادماً؟

إبراهيم شعبان

معركة من أحق بنوبل؟ نجيب محفوظ أم الحكيم

منصور أبو العزم

ماذا نريد من اليابان .. العلم أم الاستثمارات ؟!

عبد المعطى أحمد

مصر عضواً بمحكمة استئناف الأمم المتحدة

علي الرز

فنجان قهوة مع مصطفى الكاظمي

عمر الأحمد

نجاح البصرة.. "ضربة معلم"

اﻟﻤﺰﻳﺪ