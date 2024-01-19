عيد الغطاس 2024.. أقباط مصر يحتفلون بمعمودية المسيح

تحتفل الكنيسة القبطية بـ عيد الغطاس 2024 وهو إحياء لذكرى معمودية المسيح بنهر الأردن على يد القديس يوحنا المعمدان. ويستعد الأقباط في مصر للاحتفال بمناسبة يترقبونها من عام إلى آخر.

وتنظم الكنائس مراسم الاحتفال بعيد الغطاس، التي تبدأ اليوم الجمعة، وتعد هذه المناسبة من الأعياد الكبرى الخاصة بالسيد المسيح، وفيها يترأس قداس اللقان والغطاس في الكنائس الرعاة، بمعاونة الآباء الكهنة، في مناسبة يرمز لها بالمعمودية "التغطيس".

وتُعرف هذه المناسبة أيضاً بعيد "أبيفانيا" وعيد العماد، وخلاله تتزين منازل الأقباط بالبلابيصا (قنديل خاص بهذا العيد). كما يحتفل الأقباط بالقصب والقلقاس، باعتبارهما من أساسيات إحياء هذه المناسبة.

ومن المقرر أن تبدأ الاحتفالات من صباح اليوم الجمعة، فيما يُعرف بـ"برمون عيد الغطاس"، وفيه تقام القداسات والصوم الانقطاعي. ويعتبر البرمون هو اليوم السابق للعيد، وفيه يصوم الأقباط للمساء بامتناعهم عن تناول السمك، ويصلون فيه حسب الطقس السنوي.

في المساء، تحتفل الكنائس بقداس اللقان أو قداس المياه، وتقام الصلاة على المياه، باعتبارها تذكر الأقباط بمعمودية السيد المسيح في نهر الأردن، وفق المعتقد المسيحي.

ويترأس البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، مساء الجمعة، صلاة قداس عيد الغطاس المجيد، داخل الكاتدرائية المرقسية في محطة الرمل بمحافظة الإسكندرية، كما هي العادة كل عام. كما يشارك البابا الطقوس رفقة الأساقفة العموم رؤساء القطاعات الإدارية في الإسكندرية، وتستمر الطقوس حتى منتصف ليل الجمعة.

أهم المعلومات عن عيد الغطاس:

-يقام قداس الغطاس في الليلة السابقة للعيد ويطلق عليها برامون الغطاس أي الاستعداد للعيد فيصوم الأقباط حتى المساء لحين إقامة القداس.

-يقام قداس الغطاس في الكنيسة المرقسية في الإسكندرية.

-يعتبر الغطاس من الأعياد "السيدية" الكبرى أي المرتبطة بالسيد المسيح وعددها 7 أعياد.

-يرمز له بالمعمودية "التغطيس " وهي شرط أساسي ليكون الإنسان مسيحيا وفقا للعقيدة الأرثوذكسية

-الاحتفال بالغطاس يكون دائما في موعد ثابت أي بعد 12 يوما من الاحتفال بعيد الميلاد

-يتواصل الاحتفال بهذا العيد ثلاثة أيام وتؤدي فيها الصلوات بالطقس الفرايحي ويمنع فيها الصوم الجماعي

-يعرف بعيد أبيفانيا أي المعمودية بالتغطيس أوعيد العماد

-تطلق عليه الكنيسة أيضا اسم "عيد الظهور الإلهي" لأنه طبقا للإنجيل ظهر خلال تعميد المسيح في نهر الأردن الأقانيم الثلاثة الأب والابن والروح القدس

-كانت مراسم الاحتفال تتم على شاطئ النيل حتى أوقفها الحاكم بأمر الله

-يشهد هذا العيد طقسا لا يتكرر سوى ثلاث مرات سنويا وهو صلاة اللقان وتعني في المسيحية الاغتسال

-يقوم القس برسم جبهة الرجال بعد الصلاة كرمز للاغتسال من الخطيئة

-يأكل الأقباط خلال عيد الغطاس القلقاس الذي يرمز للمعمودية حيث يحتوي على مادة سامة إلا أنها لو اختلطت بالماء تحولت إلى مادة مغذية فهو يشبه ماء المعمودية الذي يتطهر به الإنسان من الخطيئة كما يتطهر القلقاس من المادة السامة بواسطة ماء الطهي

-كما يتناولون أيضا قصب السكر الذي يذكر بضرورة العلو في القامة الروحية وإفراز الحلاوة من قلوب بيضاء نقية تعتصر من أجل الآخرين.