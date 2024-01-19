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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الخميس المقبل .. بدر رجب ينير السماء بلمعان 99.9%

صدى البلد

قال الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية إن بدر شهر رجب للعام الهجري الحالي 1445 سيكتمل يوم الخميس المقبل في تمام الساعة السابعة و55 دقيقة مساء بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة وتبلغ نسبة لمعانه 99.9%، وبذلك تكون غرة شهر شعبان يوم الأحد 11 فبراير المقبل فلكيا. 


وأوضح تادرس - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم /الجمعة/ - أن قرص القمر سيكتمل في ذلك اليوم ويصبح بدرا كامل الاستدارة، فيشرق بعد غروب الشمس مباشرة ويظل بالسماء طوال الليل إلى أن يغرب مع شروق الشمس في صباح اليوم التالي.


ونوه أستاذ الفلك بأن القمر سيبدو كما لو كان بدرا في الفترة من 23 إلى 26 يناير، وهذا لأن العين المجردة لا تستطيع تمييز النقصان البسيط في استدارة قرص القمر بسهولة.


ولفت إلى أن هذا البدر يعرف عند القبائل الأمريكية باسم قمر الذئب "وولف مون" لأن في هذا الوقت من العام تجتمع الذئاب الجائعة وتعوي خارج البيوت، كما يُعرف هذا القمر أيضا باسم القمر القديم أو بدر ما بعد عيد الميلاد (الكريسماس).


وأكد أن وقت اكتمال القمر هو أفضل وقت لرؤية التضاريس والفوهات البركانية والحفر النيزكية على سطح القمر باستخدام النظارات المعظمة والتلسكوبات الصغيرة.


وأشار الدكتور أشرف تادرس إلى أنه في ذات اليوم كذلك 25 يناير سيشرق القمر في هذا اليوم بدرا مقترنا مع الحشد النجمي /خلية النحل في برج السرطان، ناصحا هواة الفلك باستخدام تلسكوب صغير لصعوبة رؤية الحشد النجمي خلية النحل بالعين المجردة حيث نراه جوار القمر في السماء طوال الليل إلى أن يختفي المشهد في ضوء الشفق الصباحي من جراء شروق الشمس.


ويذكر أن الحشد النجمي /خلية النحل يقع على مسافة 580 سنة ضوئية تقريبا من الأرض ويبلغ عمره حوالي 600 مليون سنة، وهو يظهر كسحابة مجسمة كما رآها العالم الفلكي "جاليليو" لأول مرة باستخدام التلسكوب عام 1609 حيث تمكن من رؤية 40 نجما فقط.

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