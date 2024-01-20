تفاصيل التقديم بمسابقة الـ 30 ألف معلم

يبحث عدد كبير من الراغبين في الحصول على فرصة عمل بمجال التدريس عن مسابقة التربية والتعليم 2024 المعروفة بـ مسابقة 30 ألف معلم، والتي بدأ التقديم لها رسميًا، في 18 يناير 2024 عبر بوابة الوظائف الحكومية، حيث تهدف هذه المسابقة الحصول على أفضل المعلمين المتخصصين في الصفوف الابتدائية الأولى، لذا سيتم السماح لبعض من المؤهلات التقديم في مسابقة وزارة التربية والتعليم 2024.

وبينت الوزارة عدد من الشروط لمسابقة التربية والتعليم 2024 وهي كالنالي:

أن يكون المتقدم لـ مسابقة التربية والتعليم 2024 متمتعاً بالجنسية المصرية.

أن يكون المتقدم محمود السيرة، وحسن السمعة.

ألا يكون قد سبق الحُكم على المتقدم لـ مسابقة التربية والتعليم 2024 بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره.

ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي نهائي، ما لم يمضي على صدوره أربع سنوات على الأقل.

ألا يزيد سن المتقدم لـ مسابقة 30 ألف معلم 2024 عن 40 عاماً في تاريخ نشر الإعلان.

أن يكون المتقدم خريج أحد الأقسام التالية (تعليم أساسي/ ابتدائي/ معلم فصل) بكلية التربية أو كلية التربية النوعية.

أن يكون التقدير العام للمتقدم لـ مسابقة التربية والتعليم 2024 مقبول فأعلى.

أن يجتاز الإختبار وفقاً للقواعد المقررة في هذا الشأن.

اجتياز التدريبات التي تقررها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

اجتياز الكشف الطبي وتحليل المخدرات لمن اجتازوا الاختبار والتدريبات المطلوبة.

يجب التقديم فقط في المحافظة الكائن بها محل إقامة المتقدم وفقاً للثابت ببطاقة الرقم القومي.

ولمعرفة المؤهلات المطلوبة للتقدم للوظيفة، فقد حدد الجهاز المركزي المؤهلات المطلوبة في مسابقة وزارة التربية والتعليم 2024 لتعيين معلم فصل للصفوف الابتدائية (الأول والثاني والثالث)،

• كلية تربية (تعليم أساسي- تعليم ابتدائي)

• كلية تربية (معلم فصل)

• كلية تربية نوعية (تعليم أساسي- تعليم ابتدائي)

• كلية تربية نوعية (معلم فصل)

شروط مسابقة 30 ألف معلم الجديدة

أوضح الجهاز المركزي ووزارة التربية والتعليم من الشروط الواجب توافرها للتقديم في مسابقة وزارة التربية والتعليم 2024، والتي تأتي وفقًا للآتي:

• أن يكون المتقدم للمسابقة محمود السيرة.

• ألا يكون المتقدم للمسابقة قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

• ألا يكون المتقدم للمسابقة قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي نهائي، ما لم يمض على صدوره أربع سنوات على الأقل.

• أن المتقدم للمسابقة يجتاز الاختبار.

• أن يجتاز المتقدم للمسابقة التدريبات التي تقررها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

• اجتياز المتقدم للمسابقة الكشف الطبي وتحليل المخدرات لمن اجتازوا الاختبار والتدريبات الحكومية.

• التقديم يكون في المحافظة الكائن بها محل إقامة المتقدم للمسابقة في البطاقة الشخصية.

• ألا يزيد عمر المتقدم للمسابقة على 40 عاما.

• أن يكون المتقدم للمسابقة حاصلًا على مؤهل عال: كلية تربية (تعليم أساسي- تعليم ابتدائي).

• أن يكون المتقدم للمسابقة حاصلًا على مؤهل عال: كلية تربية (معلم فصل).

• أن يكون المتقدم للمسابقة حاصلًا على مؤهل عال: كلية تربية نوعية (تعليم أساسي- تعليم ابتدائي).

• أن يكون المتقدم للمسابقة حاصلًا على مؤهل عال: كلية تربية نوعية (معلم فصل).

• ألا يقل تقدير المتقدم للمسابقة عن مقبول.

• أن يسداد المتقدم للمسابقة مبلغ قدره (26) جنيها لحساب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن طريق الإيداع بأحد فروع (البنك الأهلي المصري أو بنك مصر أو بنك القاهرة) وذلك على رقم 9/450/0781200 حـ/ حصيلة رسوم أداء شغل الوظائف الحكومية.

الأوراق المطلوبة للتقديم في مسابقة التربية والتعليم 2024

حدد الجهاز المركزي الأوراق المطلوبة للتقديم في مسابقة التربية والتعليم 2024، والتي تضمنت الآتي:

• الصورة الشخصية للمتقدم.

• الرقم القومي وجه أول وثانٍ سارية.

• المؤهل الدراسي.

• المؤهل الأعلى إن وجد.

• الموقف من الخدمة العسكرية للذكور والخدمة العامة للإناث.

• شهادة التأهيل أو بطاقة الخدمات المتكاملة في حالة وجود الإعاقة.

• إيصال الإيداع البنكي.

• صحيفة الحالة الجنائية (الفيش) ساري وموجه إلى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أو وزارة التربية والتعليم.

خطوات التقديم في مسابقة التربية والتعليم 2024

- أولًا يجب الدخول على بوابة الوظائف الحكومية

- اضغط على أيقونة الوظائف.

- اختار وظيفة معلم مساعد «معلم فصل» للصفوف الابتدائية «الأول، الثانى، الثالث» في المحافظة التابع لها.

- اختر تقديم الطلب بعد قراءة كافة الشروط.

- لا بد من استيفاء المستندات المطلوبة، وسداد الرسوم المقررة، والحصول على إيصال الإيداع.

- أدخل البيانات الشخصية المطلوبة ثم اضغط على التالي. "- ارفع كل أصول المستندات المطلوبة بصيغة «pdf».

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وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة المؤهلات المطلوبة للتقديم فى مسابقة تعيين 11 ألف و114 معلم مساعد فصل للصفوف الابتدائية" الأول، الثاني، الثالث" للعام الدراسي 2024/2025 بجميع محافظات الجمهورية، حيث يتاح التقدم لخريجى أحد الأقسام التالية: تعليم أساسي /ابتدائي /معلم فصل) بكلية التربية أو كلية التربية النوعية، وأن يكون التقديرالعام للمتقدم (مقبول) فأعلى، والا يزيد سن المتقدم عن 40 عاما فى تاريخ نشر الإعلان عن المسابقة.

جدير بالذكر، أن المستندات المطلوبة للتقديم فى المسابقة هى: صورة شخصية للمتقدم وبطاقة الرقم القومي سارية (الوجهين) وصحيفة الحالة الجنائية سارية وموجهة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أو وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني (وجهين بحسب الأحوال) والمؤهل الدراسي والمؤهل الأعلى إن وجد تالموقف من الخدمة العسكرية للذكور أو الخدمة العامة للإناث وشهادة التأهيل أو بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة في حالة الإعاقة وإيصال الإيداع البنكي، كما يجب رفع أصول المستندات المشار إليها بعاليه بصيغة jpg))، ولا يتعدى حجم الملف الواحد (1) ميجا.