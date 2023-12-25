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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

مسابقة 30 الف معلم 2024 .. قرارات عاجلة بشأن موعدها وتفاصيلها

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم

تلقى موقع صدى البلد العديد من الاستفسارات بشأن تفاصيل وموعد مسابقة 30 الف معلم 2024 ، والتي تأتي في إطار  المبادرة الرئاسية لتعيين 150 ألف معلم على مدار خمس أعوام ، بواقع 30 ألف معلم كل عام 

وفي هذا التقرير ينشر موقع صدى البلد كل ما تريد معرفته عن تفاصيل وموعد مسابقة 30 الف معلم 2024 وفقا لما تم إعلانه في رسمياً .

موعد مسابقة 30 الف معلم 2024 

حسم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، موعد مسابقة 30 الف معلم 2024  .

 حيث أصدر توجيهات عاجلة إلى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، للإعلان عن مسابقة 30 الف معلم 2024 وذلك في شهر يناير المقبل.

مسابقة 30 الف معلم 2024 .. تعرف على الأعداد المطلوبة

وفقا لما تم إعلانه رسميا من معلومات ، من المقرر أن التي تشمل مسابقة 30 الف معلم 2024 الإعلان عن الحاجة إلى عدد 11114  معلم مساعد فصل، بالإضافة إلى عدد 18886 معلم مساعد مادة، وتنفيذا لتكليفات فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي بتلبية احتياجات وزارة التربية والتعليم بالتعاقد مع 150 ألف معلم مساعد .

مسابقة 30 الف معلم 2024 .. مفاجئة سارة في يونيو

بالتزامن مع الإعلان عن موعد مسابقة 30 الف معلم 2024 ، وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء أيضا بتنفيذ مسابقة أخرى في شهر يونيو المقبل .

 تشمل هذه المسابقة الإضافية التي تم الاعلان عنها بالتزامن مع مسابقة 30 الف معلم 2024 ، الأعداد غير المستوفاة من المسابقتين الأولى والثانية والبالغ عددهم حتى تاريخه 23232  معلم مساعد، وتضم معلم مساعد رياض أطفال ومعلم مساعد مادة.

شفافية في انتقاء المعلمين الجدد وإختيار الأفضل والأجود

وكان قد أكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ،  أن مصر أصبح بها آلية لإنتقاء المعلمين الأكفاء؛ لتحسين جودة مستوى المنظومة التعليمية .

وقال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، تعمل الوزارة حاليًا على زيادة أعداد المعلمين من خلال المبادرة الرئاسية لتعيين 150 ألف معلم على مدار خمس سنوات بواقع 30 ألف معلم كل عام ، مشيراً إلى أن مسابقة 30 ألف معلم  تهدف لإختيار الأفضل والأجود لأن المعلمين هم من يقودوا التغيير والتطوير.

وأضاف الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن الآليات التي تسير بها مسابقة 30 ألف معلم بداية من امتحانات الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ومرورا بالتدريبات التربوية واللياقة البدنية والذهنية وانتهاء باجتياز التدريبات المقررة، تمثل أكثر الآليات شفافية في انتقاء المعلمين الجدد.

 كما أعلن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، تم إعداد وثيقة معايير للمعلمين والموجهين والمديرين بالتعاون مع البنك الدولى و الوكاله الامريكيه للتنمية، كما يتم تنفيذ حقائب تدريبية بهدف التنمية المهنية للمعلمين، لافتًا إلى أن هناك وحدة تدريب فى المدارس والإدارات التعليمية.

وأشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، بالجهود التي بذلها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في إعداد وإدارة منظومة المسابقات المركزية، وحوكمتها الشديدة التي تضمن اختيار أفضل العناصر المتقدمة لشغل وظيفة معلم مساعد بالوزارة.

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