معلومات الوزراء يحصد 3 جوائز بمسابقة ستيفي أووردز للشرق الأوسط وشمال إفريقيا

حصد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار 3 جوائز ضمن مسابقة "ستيفي أووردز - STEVIE Awards" للشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2024، والتي تُمنح لأفضل المنظمات على مستوى المنطقة تقديرًا لإنجازاتها في مجالات ابتكار الأعمال.

وقال أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء، ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، إن تتويج المركز بجوائز "ستيفي"، وهي الجوائز الأكثر تميزًا في مسابقات الابتكار على مدار 20 عامًا بالمنطقة، جاء بعد منافسة قوية مع حوالي 1000 فريق من مختلف دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حصل خلالها المركز على أعلى التقييمات من لجنة تحكيم مكونة من حوالي 150 محكمًا متخصصًا من مختلف أنحاء العالم، مشيرًا إلى أن ذلك التكريم يعد تتويجًا للجهود البحثية والمعرفية للمركز خاصة خلال الفترة الماضية، في إطار تنفيذ توجيهات الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بضرورة دعم الأنشطة الابتكارية ومتطلبات التحول الرقمي ومواكبة التطورات العالمية في المجال البحثي والإتاحة المعلوماتية.

وأضاف "الجوهري"، أن صفحة المركز على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" قد فازت بالجائزة الذهبية في المسابقة باعتبارها الصفحة الأكثر ابتكارًا على مستوى الشرق الأوسط، كما فاز الموقع الإلكتروني للمركز بالجائزة الذهبية أيضًا، باعتباره الأكثر ابتكارًا بين مواقع المؤسسات غير الهادفة للربح، كما فازت منصة "حوار"، التي دشنها المركز كأكبر قناة تواصل بين الحكومة والمواطنين، بالجائزة البرونزية في فئة الابتكار في تقديم الخدمات الحكومية.

وأشار رئيس "مركز المعلومات" بمجلس الوزراء، إلى أن فوز المركز بجوائز مسابقة "ستيفي أووردز" يأتي للمرة الثانية من نوعها خلال عامين، حيث سبق للمركز الفوز بعدة جوائز ذهبية وبرونزية بالمسابقة ذاتها عن عام 2022، كما جاءت تلك الجوائز أيضًا بعد أقل من 4 أشهر فقط من حصول المركز على 3 جوائز من مؤسسة "جلوبي" للأعمال بالولايات المتحدة، والتى تُمنح لأفضل المنظمات على مستوى العالم تقديرًا لإنجازاتها فى مختلف الأعمال والتكنولوجيا، مضيفًا أن جميع تلك الجوائز تضيف إلى سجل تكريم "مركز المعلومات" على منصات التتويج العالمية، والتي شهدت فوز المركز بـ 20 جائزة دولية خلال السنوات الأربع الأخيرة.



ولفت "الجوهري"، إلى أن المركز سعى خلال السنوات الماضية إلى تكثيف أعمال النشر الرقمي عبر تدشين مجموعة من المواقع الإلكترونية والتطبيقات على الهواتف المحمولة واللوحات المعلوماتية، في إطار مواكبة لغة العصر الحديث في جمع وتحليل البيانات والتواصل مع شرائح أكبر من مجتمعات المستفيدين، وهو ما انعكس على تحقيق المنصات الرقمية للمركز خلال عام 2023 فقط حوالي 37 مليون وصول لتلك المنصات، ازداد معها عدد المتابعين على صفحة المركز على موقع "فيسبوك" بمعدل وصول بلغ 21 مليونا خلال عام 2023، بعد تنويع المنتجات التي تقدمها الصفحة، بإجمالي 1343مقطعًا للفيديو والبودكاست وتصميمًا بالإنفوجراف، والتي تعرض نتاج عمل المركز البحثي وجهود الحكومة التنموية في شتى المجالات.

وحول فوز الموقع الإلكتروني للمركز بالجائزة الذهبية في مسابقة "ستيفي أووردز"، فقد أكد "الجوهري"، أنه، ووفقًا لبيانات similarweb في أغسطس 2023، فقد فاق "مركز المعلومات" بمجلس الوزراء مراكز دولية مرموقة، مثل: "كارنيجي" و"بروكنجز"، في نسبة زيارات الموقع الإلكتروني القادمة من صفحة "فيس بوك" وهو ما يعكس فعالية الصفحة في اجتذاب المستخدمين، مشيرًا إلى إطلاق المركز إصدارًا جديدًا من موقعه الإلكتروني، أغسطس الماضي، بخيارات مبتكرة تتفاعل مع رغبات المستخدمين، بما يلبي مختلف الاحتياجات في الوصول السريع للبيانات والمعلومات بعد تطوير محركات البحث بالموقع، وهو ما انعكس على تحقيق الموقع الإلكتروني للمركز حوالي 1.6 مليون زيارة بعد إطلاق نسخته الجديدة التي تضم أكثر من 4500 إصدار متنوع في شتى المجالات، فضلًا عن 15 ألف دراسة منشورة بالقاعدة القومية للدراسات التابعة للمركز.

وحول فوز منصة "حوار" بجوائز مسابقة "ستيفي أووردز"، أوضح "الجوهري"، أن تلك المنصة تتيح الفرصة للمواطن، لإبداء الآراء والمقترحات فى مختلف الموضوعات المطروحة على المنصة، وذلك عبر الرابط التالي: (http://hewar.idsc.gov.eg/)، بما يحقق أفضل دعم لعملية اتخاذ القرار، حيث تم تدشين تلك المنصة على غرار أفضل 10 تجارب دولية في مجال المشاركة المجتمعية الإلكترونية، بدول: اليابان، وأستراليا، وإستونيا، وسنغافورة، وفنلندا، والدنمارك، وكندا، والإمارات، والسعودية، وعُمان، والتي حققت أعلى تصنيف بمؤشر المشاركة الإلكترونية، كأحد المؤشرات الفرعية لمؤشر الأمم المتحدة لتنمية الحكومة الإلكترونية، وهو ما ساعد فى فوز تلك المنصة بجائزة "جلوبي" الأمريكية العام الماضي، وتحقيقها لأكثر من 137 ألف زيارة خلال 2023.

