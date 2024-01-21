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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزير النقل: إنتهاء أعمال تطوير ورشة أسوان للسكك الحديدية مارس المقبل.. صور

وزير النقل
وزير النقل

تفقد الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل يرافقه رئيس وقيادات هيئة السكك الحديدية ورشة أسوان للسكك الحديدية المتخصصة في اعمال التجهيز اليومي للقطارات والصيانة الدورية للجرارات والعربات وذلك ضمن المتابعة المستمرة لاعمال الصيانة والدعم الفني للوحدات المتحركة بكافة ورش السكك الحديدية.

وتأتي هذه الزيارة في اطار متابعة خطة التطوير الشامل التي تنفذها الوزارة لتطوير ورش السكك الحديدية لرفع مستويات السلامة والأمان وزيادة إنتاجية هذه الورش وذلك خلال فعاليات "شهر الصيانة والدعم الفني في السكة الحديد".

وترتكز خطة تطوير الورش على 4 محاور رئيسية هي ( تطوير المباني – تجهيزها باحدث المعدات) وامدادها بالعناصر البشرية المؤهلة سواء من العناصر البشرية الجديدة التي تم تخريجها من المعهد العالي لتكنولوجيا النقل أو تم تأهيلها وتدريبها والاكاديمية العسكرية المصرية   وتدريب وتثقيف واعادة تاهيل العناصر الحالية ، باعتبار العنصر البشري أحد أهم عوامل نجاح منظومة السكك الحديدية ، بالاضافة الى  حوكمة قطع الغيار وعدم القيام باجراءات الشراء لاي قطع غيار الا بعد التأكد من عدم وجودها بجميع ورش الهيئة وربط جميع هذه الورش بمنظومة إلكترونية محكمة بمكتب نائب رئيس هيئة السكك الحديدية المختص.

وتفقد الوزير أقسام الورشة المختلفة والتقى بالعاملين بها، مؤكدا على عدم خروج اي قطار الا بعد التأكد من الحالة الفنية له والتوسع في أعمال الصيانة التي تجرى بالورشة وإمدادها بأحدث المعدات.

كما أكد ضرورة الحرص على أن تكون قطع الغيار اللازمة أصلية وطبقاً للمواصفات الفنية، وكذا ضرورة الحفاظ على مستوى نظافة متميز للورشة ولكافة القطارات العاملة على خطوط شبكة السكك الحديدية.

ووجه الوزير رئيس وقيادات هيئة السكك الحديدية  بخلق بيئة عمل مناسبة وعقد اجتماعات دورية مع العاملين وتطبيق مبدا الثواب والعقاب وان الحافز لمن يستحق وان المناصب بالكفاءة وليست بالاقدمية.

وتابع الوزير خلال  جولته التفقدية اعمال التطوير التي تتم بالورشة التي تنفذها النيل العامة للانشاء والطرق التابعة لوزارة النقل حيث تشمل أعمال التطوير  (انشاء ورشة جرارات واستكمال السكك -انشاء ورشة العربات – انشاء مبنى ادارى جديد وتطوير وترميم ورفع كفاءة المبنى الاداري القديم – احلال وتجديد شبكة التغذية بالمياه بالورشة - احلال وتجديد شبكة الصرف الصحي بالورشة – اعمال الكهرباء والمحولات بالورشة – اعمال شبكة الحماية المدنية ونظام  الانذار الآلي  والاطفاء) بالإضافة إلي السكك الحديدية اللازمة للورشة وبلغت نسبة أعمال التطوير بالورشة 85 % ومن المنتظر الإنتهاء منها 31 مارس 2024.

، كما تابع الوزير أعمال تنفيذ مشروع إنشاء هنجر لتخزين القطارات بحوش السد العالي .

و أكد الفريق مهندس كامل الوزير خلال الجولة ان تطوير ورش اسوان للسكك الحديدية يأتي في اطار تنفيذ وزارة النقل لخطة شاملة لتطوير منظومة السكك الحديدية تشتمل على خمس عناصر هي الوحدات المتحركة وتجديد السكة وتحديث نظم الإشارات والتطوير الشامل للورش، بالإضافة تدريب وتثقيف العنصر البشري  وفي ضوء تنفيذ الوزارة  لخطة شاملة لتطوير الورش القائمة  وإنشاء ورش جديدة (تطوير 33ورشة قائمة -انشاء 5 ورش جديدة ).

واشار الى  انه في اطار الخطة الشاملة لتطوير الورش الانتاجية المختلفة يتم التعاون مع الشركات العالمية المتخصصة الموردة للوحدات المتحركة من خلال عقود الصيانة والدعم الفني بهدف نقل الخبرة للعناصر البشرية بما يمكنها من تنفيذ كافة أعمال الصيانة والعمرة للوحدات المتحركة الجديدة ذات التكنولوجيا الحديثة والمتطورة فعلي سبيل المثال فيتم التعاون مع شركة وابتك الامريكية في ورش التبين وجاري إنشاء ورشة جديدة بمنطقة مهمشة لصيانة وعمرة جميع الجرارات الموردة من الشركة، كما تم التعاون مع شركة تالجو بإنشاء ورشة مخصصة لصيانة قطارات تالجو بورش الفرز وأيضا جاري التعاون مع شركة ترانس ماش هولدنج الروسية لصيانة وعمرة العربات الروسية / المجرية بورشة أبو غاطس ومن المخطط إنشاء ورشة جديدة بمنطقة أبو زعبل لصيانة وعمرة هذه النوعية من العربات .

جدير بالذكر أن ورشة أسوان للسكك الحديدية تقع على مساحة  46714 متر مربع ويبلغ عدد العاملين بها 200 مهندس وعامل وهي متخصصة في اعمال التجهيز اليومي للقطارات والصيانة الدورية للجرارات والعربات وستؤدي أعمال التطوير للورشة إلى زيادة أعداد الجرارات والعربات التي يؤدي لها أعمال الصيانة الدورية والقدرة على أعمال التجهيز اليومي لعدد أكبر من الوحدات المتحركة مع زيادة أعداد الرحلات على الشبكة).

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