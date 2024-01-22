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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مصر للطيران تطلق رحلات جديدة إلى المدن السعودية

مصر للطيران
مصر للطيران

تواصل مصر للطيران، الناقل الوطني لجمهورية مصر العربية توسعة شبكة خطوطها الدولية عن طريق تشغيل رحلات جديدة مباشرة إلي مدينتي الطائف وتبوك بالمملكة العربية السعودية إعتبارًا من 26 يناير 2024 لمدينة تبوك و 27 يناير 2024 لمدينة الطائف.

وتأتي إضافة النقاط الجديدة لشبكة مصر للطيران لإتاحة أفضل إختيارات السفر أمام عملائها الراغبين في السفر للمملكة العربية السعودية.

كما أنهت مصر للطيران كافة الاستعدادات لإضافة الرحلات المباشرة لمدينة تبوك إلي شبكة خطوطها الجوية بواقع 3 رحلات أسبوعية أيام الإثنين والأربعاء والجمعة على متن أحدث طائراتها من طراز بوينج  B737-800 ، حيث تقلع طائرة مصرللطيران من مطار القاهرة الدولي رحلة رقم MS811 الساعة 23:35 علي أن تصل إلي مطار تبوك الساعة 02:15 بتوقيت السعودية.

أما بالنسبة لمدينة الطائف فمن المخطط أن تسير الشركة 3 رحلات أسبوعية أيام السبت والأحد والأربعاء على متن أحدث طائراتها من طراز بوينج  B737-800 ، حيث تقلع طائرة مصرللطيران من مطار القاهرة الدولي رحلة رقم MS815 الساعة 00:25 وتصل إلي مطار الطائف الساعة 03:45 بتوقيت السعودية.

جدير بالذكر أن مصر للطيران تسير 135 رحلة اسبوعيًا إلي المملكة السعودية، بواقع 53 رحلة إلي جدة، 35 رحلة إلي المدينة المنورة ، 21 رحلة إلي الرياض، 21 رحلة إلي الدمام ، 5 رحلات إلي القصيم.

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