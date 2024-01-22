%33 تخفيضات على رحلات مصر للطيران للسياحة الداخلية

أعلنت مصر للطيران عن طرح تخفيضات على أسعار رحلاتها الداخلية إلى المدن السياحية المصرية وذلك تزامنًا مع أجازات منتصف العام الدراسي،

تستهدف مصرللطيران الحركة السياحية الداخلية لمختلف المناطق السياحية، وتطرح *تخفيض للعائلة* من خلال قيام الأب بدفع التذكرة كاملة على أن تحصل الزوجة علي تخفيض 25% والأبناء على تخفيض 33%.

ومن جانبه صرح الطيار محمد موسي رئيس شركة مصرللطيران للخطوط الجوية أن الشركة الوطنية حريصة على تقديم كافة سبل الدعم لتنشيط حركة السياحة الداخلية، كما حرصت على طرح تخفيضات لعدد من الوجهات السياحية بمصر سواء للمصريين أو الأجانب، مضيفاً أن التخفيضات سارية خلال الفترة من 25 يناير وحتى 10 فبراير 2024، وخلال الفترة من 25 يونيو وحتى 25 سبتمبر 2024.