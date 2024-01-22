هيئة الدواء تحذر من استخدام جرعة واحدة فقط من المضادات الحيوية

قالت هيئة الدواء المصرية ، إن البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية تحدث نتيجة للاستخدام الخاطىء أو المفرط للمضادات الحيوية.

وأشارت هيئة الدواء الي ان الوعي من الممكن أن يقلل من قدرة البكتيريا على مقاومة المضادات الحيوية؛ لذا لابد من استكمال جرعة المضاد الحيوي اللي وصفها لك الطبيب حتى النهاية.​​



وقالت هيئة الدواء المصرية انه لابد من تجنب استخدام المضادات الحيوية بجرعة واحدة فقط، مثل: "حقنة البرد" أو "مجموعة البرد".​​



اوضحتهيئة الدواء المصرية ، أن استخدام جرعة واحدة فقط من المضاد الحيوي يتيح الفرصة لظهور بكتيريا مقاومة له؛ وبالتالي المضاد الحيوي سيكون بلا تأثير إذا احتجت لاستخدامه فيما بعد. ​



وأضافت هيئة الدواء المصرية ، المضادات الحيوية لا تعالج نزلات البرد؛ إلا إذا صاحبها عدوى بكتيرية بناءً على تشخيص الطبيب. ​​