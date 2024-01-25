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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

في أول أيام 2024.. زيادة الحركة السياحية الوافدة لمصر 9%

وزير السياحة والآثار
وزير السياحة والآثار

 واصل، اليوم، أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، في ثاني أيام زيارته للعاصمة الإسبانية مدريد، لقاءاته الإعلامية حيث عقد عدة لقاءات مع ممثلي عدد من أبرز وسائل الإعلام من وكالات الأنباء والصحف الإسبانية والتي من بينها وكالة الأنباء الإسبانية EFE، وصحيفة El Economista ، و Hosteltur، والصحيفة الإلكترونية Ladevi.

وخلال هذه اللقاءات، أكد أحمد عيسى، أهمية صناعة السياحة في مصر بالنسبة للاقتصاد القومي، حيث أنها تعد أحد أهم مصادر العملة الأجنبية كما أنها تساهم في توفير فرص العمل، بالإضافة إلى دورها في تحقيق الترابط والتقارب بين الشعوب والثقافات المختلفة، لافتاً إلى أن الدولة المصرية تستهدف تحقيق نمو سريع في صناعة السياحة في مصر يتراوح ما بين 25% - 30% سنوياً.

وأشار إلى أن الحركة السياحية الوافدة إلى المقصد السياحي المصري تشهد نمواً، حيث شهد عام 2023 أعلى معدل في الحركة السياحية الوافدة في تاريخ السياحة المصرية ليحقق بذلك رقماً قياسياً في أعداد السائحين الوافدين والذي بلغ 14.906 مليون سائح، كما شهدت الـ 19 يوم الأوائل من عام 2024 زيادة في أعداد الحركة السياحية الوافدة لمصر بنسبة 9% عن مثيلتها في عام 2023.

وأضاف أنه في إطار مستهدفات الدولة المصرية من صناعة السياحة في مصر وهو الوصول بأعداد السائحين الوافدين لمصر إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2028 فإنها تستهدف الوصول بنصيبها من حركة السياحة العالمية في عام 2028 من 1.6 % إلى 1.7 %.

وتحدث أيضاً الوزير عن أهمية التوسع في الاستثمار الفندقي وزيادة عدد الغرف الفندقية بمصر وهو ما يأتي في إطار أحد محاور الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة في مصر، لافتاً إلى أن عام 2023 شهد زيادة في أعداد الغرف الفندقية في مصر حيث وصلت إلى 220 ألف غرفة.

كما أشار خلال هذه اللقاءات إلى التنوع الذي يشهده المقصد السياحي المصري في مقوماته ومنتجاته وأنماطه السياحية، لافتاً إلى ما يتمتع به المقصد المصري من ميزة تنافسية كبيرة لا مثيل لها لتميزه بعدد من المنتجات السياحية والتي تركز الوزارة خلال الفترة الحالية على الترويج لها.

وتحدث الوزير عن المناطق التي شهدت تشغيلا تجريبياً بالمتحف المصري الكبير والتي تتضمن الدرج العظيم ومنطقة المسلة المعلقة والبهو والمنطقة التجارية، مشيراً إلى أنه من المقرر أن تقوم الهيئة المصرية العامة للتشيط السياحي بعد افتتاح المتحف بتنظيم زيارات تعريفية لممثلي وسائل الإعلام الدولية للتعرف على التجربة السياحية المتميزة التي يقدمها المتحف لزائريه بالإضافة إلى التعرف على التجارب السياحية المختلفة والمقومات السياحية المتعددة والمتنوعة للمقصد السياحي المصري.

وأشار إلى أنه تم افتتاح محطات للطاقة الشمسية في عدد من المواقع الأثرية والمتاحف في مصر وهى قصر محمد علي بالمنيل، ومركز الزوار بمنطقة أهرامات الجيزة، ومتحف المجوهرات الملكية ومتحف الإسكندرية القومي بالإسكندرية، ومتحف شرم الشيخ، لافتاً إلى أن ذلك يأتي في إطار خطة الوزارة ممثلة في المجلس الأعلى للآثار لتحويل المتاحف والمواقع الأثرية في مصر إلى مواقع خضراء ومستدامة.
 

أحمد عيسى وزير السياحة والأثار 30 مليون سائح احمد عيسي افتتاح المتحف الحركة السياحية الوافدة السياحة العالمية السياحة

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