أبو العينين يهنئ منتخب اليد بالفوز ببطولة إفريقيا: أداء بطولي مُشرف.. ونثق في إحراز ميدالية تاريخية في أولمبياد باريس

تقدم النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، بالتهنئة لمنتخب مصر لكرة اليد بعد فوزه ببطولة الأمم الإفريقية للمرة الثالثة على التوالي والتاسعة في تاريخه، ووصوله إلى منافسات الأولمبياد القادم.

وأشاد أبو العينين بالأداء البطولي والمعتاد من لاعبي منتخب مصر لكرة اليد، الذين فرضوا أنفسهم على الساحة الرياضية كأبطال مُتوجين في شتى المناسبات الرياضية التي يرفعون اسم مصر من خلالها، حتى أصبحوا من كبار اللعبة على مستوى العالم.

وتابع أبو العينين «كل التهنئة للجماهير المصرية العظيمة واتحاد كرة اليد وكل المسؤولين والإدارة الفنية واللاعبين، مع تمنياتنا وثقتنا الغالية في منتخب اليد من أجل إحراز ميدالية تاريخية باسم مصر في أولمبياد باريس».