عكس التوقعات.. تحرك أسعار الدواجن اليوم السبت |كم يصل سعر الكيلو؟

شهدت أسعار الدواجن اليوم السبت ارتفاعا عن أيام قليلة ماضية ويرجع ذلك إلي زيادة تكلفة الإنتاج، مع قلة وجود الأمصال البيطرية والتى قد تحمى الدواجن من الهلاك خاصة فى فصل الشتاء ، وذلك على عكس التوقعات .



أسعار الدواجن اليوم

ويقدم موقع صدى البلد الإخباري أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت 27-1-2024، ضمن نشرته الخدمية التي يقدم خلالها أسعار العديد من السلع والخدمات

أسعار الدواجن اليوم

حيث سجلت الدواجن البيضاء في المزرعة سعر 78 جنيها، لتصل إلى المستهلك بسعر 84 جنيها، ، وكذلك سجلت أسعار الدواجن الأمهات 60 جنيها للكيلو لتصل للمستهلك بسعر 66 جنيها ، بعدما سجلت 55 جنيهًا

ووصل سعر الكيلو من الدواجن الساسو "الفراخ الحمراء" ليسجل 85 جنيها لتصل للمستهلك بسعر 92 جنيها ،.

ويصل سعر كيلو الفراخ البلدي بالمزرعة إلي 90 جنيها ، بعدما وصل سعرها إلي 100 جنيها وتصل للمستهلك بسعر 100

ويصل سعر كيلو البانيه اليوم إلى 160 جنيهًا في بعض المحلات ، على حسب المنطقة ، بعدما وصل سعره إلي 185 جنيهًا منذ أسابيع قليلة



كيلو الأوراك يتراوح سعره بين 70 و 80 جنيها للكيلو.

الكبد والقوانص يتراوح سعرها بين 70 و80 جنيها للكيلو.

الأجنحة يتراوح سعرها بين 45 و 60جنيها.

أسعار البط اليوم بالمزرعة

يتراوح سعر كيلو البط الفرنساوي من 55 إلى 60 جنيهًا.

يتراوح سعر البط المولار من 60 إلى 65 جنيها.



وحقق سعر البط المسكوفى 100 جنيهًا.

أسعار البيض

• ويتراوح سعر كرتونة الأحمر من 125 ل 135 جنيهًا .



• سعر كرتونة البيض الأبيض 130 جنيهًا

• تباع كرتونة البيض البلدي للمستهلك بدءا من 140 جنيها.



وقال الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية، إن ارتفاع أسعار العلف إلى 28 ألف جنيه من مستويات 22 ألفا بزيادة 6 آلاف جنيه، إلى جانب نقص الأمصال واللقاحات البيطرية، من شأنه أن ينعكس على ارتفاع الأسعار وذلك نتيجة زيادة تكلفة الإنتاج.

نقص الأمصال



وأضاف رئيس شعبة الدواجن خلال تصريحات تلفزيونية، أن هناك نقص في الأمصال البيطرية نتيجة استيراد المادة الفعالة من الخارج، لافتا إلى تراكم ما قيمته 360 مليون دولار من الأدوية بما في ذلك البيطرية بالموانئ، وفقا لشعبة الأدوية.





وأوضح " رئيس شعبة الدواجن " أن ضعف القدرة الشرائية لدى المستهلك حالت دون ارتفاع الأسعار بالآونة الاخيرة، متوقعا من جانبه ارتفاع الأسعار، نتيجة زيادة تكاليف الإنتاج، لا سيما مع ارتفاع سعر الكتكوت إلى 30 جنيها، علاوة على التأثيرات المتوقعة من انتشار الأمراض الوبائية جراء عدم توافر الأمصال.