عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء.. كم سجل سعر الكيلو في البورصة؟

صدى البلد

تعد  أسعار الأعلاف واحدة من أسباب تحرك أسعار الدواجن، إضافة إلى عامل العرض والطلب ومدى ملائمته لحالة السوق، حيث أننا نستورد 80% من الأعلاف وهي نسبة ضخمة، ومع التغيرات العالمية التي حدثت .

txt

مع اقتراب رمضان |مفاجأة فى أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين

txt

انخفضت 18 جنيها| تحركات عاجلة لضبط أسعار الدواجن قبل شهر رمضان

txt

58 جنيها.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الاثنين 22 يناير

txt

مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم.. والشعبة تحذر مع اقتراب شهر رمضان

txt

30 مليون دولار| مشروع مصري بريطاني يخفض أسعار الدواجن.. لا استيراد بعد اليوم

txt

الكيلو بـ68 جنيها.. أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت 20 يناير 2024

txt

نزلت تاني| انخفاض كبير في أسعار الدواجن اليوم.. ومفاجأة فى ثمن البانيه

txt

30 جنيها| تراجع مستمر في أسعار الدواجن.. وهذا ثمن كرتونة البيض اليوم

ويقدم موقع صدى البلد الإخباري أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين  21-1-2024، ضمن نشرته الخدمية التي يقدم خلالها أسعار العديد من السلع والخدمات

 

أسعار الدواجن اليوم 

 

حيث سجلت الدواجن البيضاء في المزرعة سعر  67 جنيها، لتصل إلى المستهلك بسعر 73 جنيها، ،  وكذلك سجلت أسعار الدواجن الأمهات 58 جنيها للكيلو   لتصل للمستهلك بسعر 63 جنيها ، بعدما سجلت 55 جنيهًا 

ووصل سعر الكيلو من الدواجن الساسو "الفراخ الحمراء" ليسجل 74 جنيها لتصل للمستهلك بسعر 80 جنيها ،.

ويصل سعر كيلو الفراخ البلدي بالمزرعة إلي 90 جنيها ، بعدما وصل سعرها إلي 100 جنيها  وتصل للمستهلك بسعر  100 

ويصل سعر كيلو البانيه اليوم إلى 140 جنيهًا في بعض المحلات ، على حسب المنطقة ، بعدما وصل سعره إلي 185 جنيهًا منذ أسابيع قليلة 
 

كيلو الأوراك يتراوح سعره بين 65 و 70 جنيها للكيلو.

الكبد والقوانص يتراوح سعرها بين 70 و80 جنيها للكيلو. 

الأجنحة يتراوح سعرها بين 45 و 60جنيها.

 

أسعار البط اليوم بالمزرعة 

 

يتراوح سعر كيلو البط الفرنساوي من 55 إلى 60 جنيهًا.

يتراوح سعر البط المولار من 60 إلى 65 جنيها.

وحقق سعر البط المسكوفى 100 جنيهًا.

 

أسعار البيض 

 

•  ويتراوح سعر كرتونة الأحمر من  125 ل 135 جنيهًا  .
 

• سعر كرتونة البيض الأبيض 130 جنيهًا 

• تباع كرتونة البيض البلدي للمستهلك بدءا من 140 جنيها.

 

الإفراجات الجمركية
 

وقال حسين أبو صدام نقيب الفلاحين، أنّ استمرار الإفراجات الجمركية عن الأعلاف يسهم في تراجع أسعار الدواجن والبيض والكتاكيت في الأسواق المصرية بسبب هبوط سعر العلف.

جهود حكومية

وأشار "أبوصدام" خلال تصريحات لـ"صدي البلد"، إلي أن هناك جهود حكومية لخفض أسعار السلع بشكل عام، لافتًا إلى أن الكثير من مربي الدواجن خرجت من منظومة إنتاج الدواجن مما قل الطلب على الأعلاف وبالتالى انخفض سعره بسبب زيادة المعروض، هذا بخلاف أننا فى نهاية موسم الذرة المحلية مما يؤدى إلي كثرة المعروض أيضًا. 

 وأوضح "نقيب الفلاحين" أنه يتوقع انخفاض قادم فى أسعار الدواجن نظرا لتراجع أسعار الأعلاف من ناحية، وقلة الطلب عليها وانخفاض القوة الشرائية من ناحية أخري. 

الدواجن اسعار الدواجن الأعلاف أسعار الأعلاف اسعار الدواجن اليوم أسعار البط اسعار البيض

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ياسمين عبدالعزيز تخطف الأنظار في أول ظهور بعد طلاقها من العوضي| شاهد

أمطار غزيرة تغرق بعض المناطق اليوم.. والأرصاد تحذر

مصر تتأهل لدور الـ16 بكأس الأمم الإفريقية بعد التعادل مع الرأس الأخضر

موعد مباراة مصر القادمة في دور الـ16 ببطولة كأس الأمم الإفريقية

ياسمين عبد العزيز تثير الجدل حول تنبؤات ليلى عبد اللطيف بزواجها

أهم من صلاح في المنتخب.. وائل جمعة يشيد بهذا اللاعب

ظهور نادر للفنانة القديرة نجاة.. رفقة محمد انور وزوجته

أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء.. كم سجل سعر الكيلو في البورصة؟

ترشيحاتنا

برودة وأمطار لنهاية الأسبوع.. الأرصاد الجوية تكشف حالة الطقس خلال الأيام المقبلة

حكم زيارة المرأة للمقابر.. دار الإفتاء تجيب

للوزير المختص تحديد حالات إلغاء الترخيص لعمل الأجانب بمصر قبل انتهاء مدتهم.. بالقانون

أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء.. كم سجل سعر الكيلو في البورصة؟

قصف جديد.. غارات أمريكية بريطانية كثيفة ضد أهداف للحوثيين في اليمن

الأمم المتحدة: إسرائيل تدمر النظام الغذائي في غزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد فراق 63 عاما.. سيدة تعثر على والدها بطريقة غير متوقعة

سعر حقيبة درة في حفل Joy awards يثير ضجة على السوشيال ميديا

بعد تعرضها لحادث.. فنان يثير ضجة بمشروع ولا أغرب لـ«حافلة»

أيهما أجمل؟.. سيرين عبد النور بنفس فستان نانسي عجرم| سعره 250.000 جنيه

فيديو

يحبس الأنفاس.. فيديو يكشف تسبب أم صينية بوفاة ابنها عن طريق الخطأ

اتفاقية الرورو .. خط بحري بين مصر وإيطاليا لتسهيل نقل البضائع

غياب صلاح والنني.. تغييرات بالجملة في تشكيل منتخب مصر ضد الرأس الأخضر

راجل بجد.. ميسرة تعرض الزواج على الصحفي الفلسطيني وائل الدحدوح

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د صابر حارص يكتب: خطورة غياب المعيارية في البحوث العلمية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: اشتعال المدخل الجنوبي للبحر الأحمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: حين تصبح الحرب هي "الحل"!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عذاب الفقر وعذاب القبر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أنا الخائن الأول

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الإنسان الحقيقي مكسب هذا الزمان

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: الانتخابات الرئاسية والتوجهات الاستراتيجية

د. شروق شعبان خضر

شروق شعبان خصر تكتب: في شهر جبر الخواطر

اﻟﻤﺰﻳﺪ