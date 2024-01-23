أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء.. كم سجل سعر الكيلو في البورصة؟

تعد أسعار الأعلاف واحدة من أسباب تحرك أسعار الدواجن، إضافة إلى عامل العرض والطلب ومدى ملائمته لحالة السوق، حيث أننا نستورد 80% من الأعلاف وهي نسبة ضخمة، ومع التغيرات العالمية التي حدثت .

ويقدم موقع صدى البلد الإخباري أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين 21-1-2024، ضمن نشرته الخدمية التي يقدم خلالها أسعار العديد من السلع والخدمات

أسعار الدواجن اليوم

حيث سجلت الدواجن البيضاء في المزرعة سعر 67 جنيها، لتصل إلى المستهلك بسعر 73 جنيها، ، وكذلك سجلت أسعار الدواجن الأمهات 58 جنيها للكيلو لتصل للمستهلك بسعر 63 جنيها ، بعدما سجلت 55 جنيهًا

ووصل سعر الكيلو من الدواجن الساسو "الفراخ الحمراء" ليسجل 74 جنيها لتصل للمستهلك بسعر 80 جنيها ،.

ويصل سعر كيلو الفراخ البلدي بالمزرعة إلي 90 جنيها ، بعدما وصل سعرها إلي 100 جنيها وتصل للمستهلك بسعر 100

ويصل سعر كيلو البانيه اليوم إلى 140 جنيهًا في بعض المحلات ، على حسب المنطقة ، بعدما وصل سعره إلي 185 جنيهًا منذ أسابيع قليلة



كيلو الأوراك يتراوح سعره بين 65 و 70 جنيها للكيلو.

الكبد والقوانص يتراوح سعرها بين 70 و80 جنيها للكيلو.

الأجنحة يتراوح سعرها بين 45 و 60جنيها.

أسعار البط اليوم بالمزرعة

يتراوح سعر كيلو البط الفرنساوي من 55 إلى 60 جنيهًا.

يتراوح سعر البط المولار من 60 إلى 65 جنيها.



وحقق سعر البط المسكوفى 100 جنيهًا.

أسعار البيض

• ويتراوح سعر كرتونة الأحمر من 125 ل 135 جنيهًا .



• سعر كرتونة البيض الأبيض 130 جنيهًا

• تباع كرتونة البيض البلدي للمستهلك بدءا من 140 جنيها.

الإفراجات الجمركية



وقال حسين أبو صدام نقيب الفلاحين، أنّ استمرار الإفراجات الجمركية عن الأعلاف يسهم في تراجع أسعار الدواجن والبيض والكتاكيت في الأسواق المصرية بسبب هبوط سعر العلف.

جهود حكومية

وأشار "أبوصدام" خلال تصريحات لـ"صدي البلد"، إلي أن هناك جهود حكومية لخفض أسعار السلع بشكل عام، لافتًا إلى أن الكثير من مربي الدواجن خرجت من منظومة إنتاج الدواجن مما قل الطلب على الأعلاف وبالتالى انخفض سعره بسبب زيادة المعروض، هذا بخلاف أننا فى نهاية موسم الذرة المحلية مما يؤدى إلي كثرة المعروض أيضًا.

وأوضح "نقيب الفلاحين" أنه يتوقع انخفاض قادم فى أسعار الدواجن نظرا لتراجع أسعار الأعلاف من ناحية، وقلة الطلب عليها وانخفاض القوة الشرائية من ناحية أخري.