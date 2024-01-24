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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات وملفات

أسعار السلع اليوم| البيض بـ 134.. الدواجن 69.. والذهب يسجل 3235 جنيها للجرام

صدى البلد

الطماطم تسجل 5.5 جنيها في سوق العبور
الدواجن البيضاء تصل إلى 69 جنيها للكيلو
كرتونة البيض الأبيض بـ 134 جنيها
جرام الذهب عيار 18 يسجل 3235 جنيها للشراء

يستعرض موقع "صدى البلد"، أسعار الخضراوات والفاكهة بسوق العبور، بجانب أسعار الدواجن والبيض و الذهب، خلال تعاملات اليوم الاربعاء 24-1-2024، وفقا لما أعلنته بعض المواقع المتخصصة في آخر تحديث لها.

 

اسعار الخضراوات اليوم


ووصل سعر الطماطم إلى 5.5 جنيه للكيلو، والبطاطس إلى 9 جنيها للكيلو، والبصل إلى 22 جنيها، وبلغ سعر الكوسة 13 جنيها للكيلو، والجزر بدون عروش 4.5 جنيهات للكيلو، أما الفاصوليا فسجّلت 22 جنيهات للكيلو كأعلى سعر.

 

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أسعار الخضراوات والفاكهة


ووصل سعر  الباذنجان البلدي إلى 7 جنيه للكيلو، والرومي بـ 4.5 جنيه للكيلو، والأبيض بـ 7 جنيهات، أما الفلفل الرومي البلدي فبلغ سعره 12 جنيها، ووصل سعر الفلفل الحامي البلدي إلى 8 جنيهات، والألوان 30 جنيها للكيلو، والملوخية بـ 10 جنيهات.


أسعار الخضراوات والفاكهة في سوق العبور


وسجّل سعر الكيلو  الخيار الصوب 10 جنيها، و البسلة 24 جنيها، والثوم 60 جنيها، واللفت 2.5 جنيه، والبنجر 4 جنيهات، والبطاطا 7.5 جنيهات.

أسعار الفاكهة اليوم الاربعاء
 

ووصل سعر البرتقال البلدي إلى 7.5 جنيهات، و البرتقال ابو سرة 9 جنيهات والليمون البلدي 16 جنيها، والتفاح الإيطالي 45 جنيهًا، والتفاح الجولدن 35 جنيها، والبلح سيوي 35 جنيها.


سعر الفاكهة اليوم

ووصل سعر كيلو الكمثرى المستوردة إلى 35 جنيها، والأفوكاتو 120 جنيها، والكانتلوب 10 جنيهات.

وسجل البطيخ (8:10 كيلو) 60 جنيهًا، والعنب المستورد الأصفر 40 جنيها للكيلو، والعنب المستورد الاسود 40 جنيها، والخوخ  المستورد 40 جنيهًا، والأناناس 50 جنيهًا.

 

وسجّل الكيوي 85 جنيهًا، و الدوم 20 جنيها، و الباباظ 15 جنيها، و الزنجبيل 120 جنيها.

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الدواجن  والبيض اليوم


وجاءت أسعار  الدواجن  والبيض اليوم، الاربعاء، على النحو التالي:

 

اسعار الدواجن اليوم

سجل سعر كيلو الدواجن البلدي 90 جنيها للكيلو، و البيضاء تسجل 69 جنيها للكيلو.


وسعر أمهات الدواجن البيضاء  58 جنيهًا للكيلو. 
 

 

والدواجن الساسو ما بين 73 و 74 جنيها للكيلو.

 

أسعار البيض اليوم

و تراوح سعر البيض الأبيض بين 133 و 134 جنيها للكرتونة، والبيض الأحمر تراوح بين 133 و 134 جنيها للكرتونة، والبلدي 129 و 130 جنيها للكرتونة.


أسعار الكتاكيت

وتراوح سعر الكتكوت الأبيض ما بين 24 و 29 جنيها، والكتكوت “ساسو بيور” بين 16 و 17 جنيها، والكتكوت البلدي الحر بين 5 و 6 جنيهات.  

 

الذهب اليوم في مصر

سجّل سعر  الذهب عيار 21 الأوسع انتشارًا حوالي 3825 جنيها للبيع و 3775 جنيها للشراء، بحيث صعدت الأسعار بنحو 5 جنيهات.


وبلغ سعر الذهب عيار 24 الأعلى فئة حوالي 4371.5 جنيها للبيع و 4314.25 جنيها للشراء، حيث ارتفعت أسعار العيار بنحو 5.75 جنيها.

 

 

سعر الذهب اليوم


وصل سعر جرام الذهب عيار 18 الأوسط بين الأعيرة الذهبية إلى حوالي 3278.5 جنيها للبيع و 3235.75 جنيها للشراء، و حقق العيار مكاسب تقدر بنحو 4.25 جنيها.

وسجّل سعر جرام الذهب عيار 14 الأقل فئة حوالي 2550 جنيها للبيع و 2516.75 جنيها للشراء، حيث ارتفعت اسعاره بنحو 3.25 جنيها.


سعر الذهب اليوم في مصر
 

وصل سعر الجنيه الذهب لحوالي 30600 جنيها للبيع و 30200 جنيها للشراء، و سجل ارتفاع يقدر بنحو 40 جنيها.

والأونصة حوالي 2029 $  للبيع 2028 $ للشراء، بصعود نحو 2 $.

 

سعر مصنعية الذهب والدمغة


تختلف أسعار  الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.


أسعار الذهب اليوم فى مصر


تعد أسعار الذهب اليوم فى مصر معلومة اقتصادية قيِّمة، خاصة للمقبلين على الزواج، فضلا عن المستثمرين؛ نظرا لارتباطه بالاقتصاد العالمي، وذلك في الوقت الذي تدهور فيه اقتصاد الكثير من الدول، وأصبح  الذهب ملاذًا آمنًا للكثيرين سواء في مصر أو بباقي الدول العربية.

 

 

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