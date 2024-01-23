الفضة ولا الذهب.. أستاذ اقتصاد يكشف أهمية الاستثمار في المعدن الأبيض

قال الدكتور علي الإدريسي أستاذ الاقتصاد وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع، أن هناك بعض الدعوات التي انتشرت مؤخرا للاستثمار في الفضة باعتبارها استثمار جيد للمستقبل، وزادت بشكل كبير بعد ارتفاع أسعارها خلال العام الماضي.

و أضاف "الإدريسي" في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أن الفضة واحدة من اهم المعادن المستخدمة للصناعة، و مع ارتفاع معدلات التضخم أصبح السعي لشراء الفضة جزءا من السعي للحفاظ على المدخرات، فى ظل انخفاض تكلفة الحصول عليها مقارنة بالذهب، ولكن يظل الذهب ذهبا فهو الأقدر على مواجهة التضخم، و الأفضل لحماية المدخرات.

كما لفت أستاذ الاقتصاد، إلى أن الفضة شهدت ارتفاعات تاريخية عام ٢٠٢٣، حيث ارتفعت أسعار الفضة بنسبة 20% في الربع الرابع من عام ٢٠٢٣، و هو ما وجه الأنظار إليها، و دفع الناس لمعرفة ما إذا كانت مفيدة في حالات الادخار أم لا.