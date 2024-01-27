حوار| مصر تقترب من الاكتفاء الذاتي من الأسماك.. صلاح المصيلحي يكشف الخطط

الدكتور صلاح المصيلحي فى حوار إلى "صدى البلد": الإنتاج الكلى من الأسماك 2.1 مليون طن.. ونحقق الاكتفاء الذاتي بنسبة 85%

-إزالة كافة التعديات على البحيرات لتنمية الثروة السمكية

-نخطط لإنشاء مراكز تصديرية معتمدة وفقاً للمواصفات الدولية



تحتل مصر مكانة كبيرة في العالم في مجال الاستزراع السمكي وتعد مصر الأولى على مستوى إفريقيا ودول حوض البحر المتوسط بطاقة إنتاجية من الأسماك بأكثر من 2 مليون طن ، وتساهم المشروعات القومية فى زيادة إنتاجية الأسماك.

أجرى موقع صدى البلد حوارا مع الدكتور صلاح المصيلحي رئيس جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية ليكشف أهمية المشروعات القومية ومردوده علي الثروة السمكية وسبل تحقيق الاكتفاء الذاتي







كيف كان للمشروعات القومية مردود إيجابي على الثروة السمكية؟

هناك العديد من المشاريع القومية والاستثمارية الحديثة التى سيكون لها مردود ايجابى على الثروة السمكية والاكتفاء الذاتى والتصدير، هناك مجموعة كبيرة من المشاريع السمكية العملاقة

ما هي أهم المشروعات القومية المؤثرة إيجابيا على الثروة السمكية؟

بالطبع هناك العديد من المشروعات والتي على رأسها الأقفاص البحرية ، ومشروع الفيروز ، ومشروع غليون ، ومشروع مثلث الدببة، ومشروع الاستزراع السمكى شرق قناة السويس، ومفرخ ومعمل الأسماك البحرية بمنطقة أشتوم الجميل في غرب بورسعيد ، والمفرخ السمكي بالكيلو 21 بالإسكندرية.

هل حقق مشروعات بركة غليون ومثلث الدببة الأهداف المرجوة؟

يتم تنفيذ المشروع على مرحلتين المرحلة الاولى على مساحة 4000 فدان، تستهدف إنتاج أسماك من أصناف عالية القيمة مثل الجمبري والدنيس والقاروص واللوت ، وكذلك العائلة «البورية» والبلطي، ويستهدف المشروع انتاجية تتجاوز ٣٠٠٠ طن أسماك سنويا ، و٥٠٠٠ طن جمبري سنويًّا.

أما مثلث الديبة تم تخصيص مساحة 1075 فداناً من الأراضى المملوكة للدولة بجهة غرب بورسعيد لاستخدامها فى مشروعات الاستزراع السمكى، كما تم تخصيص 117 ألف فدان بشرق بورسعيد لاستغلالها فى الاستزراع السمكى البحري. ويشمل مشروع الاستزراع السمكى بمثلث الديبه عدد 41 حوضاً لتربية الأسماك البحريه بطاقه انتاجيه 250 طناً وعدد20 حوض جمبرى بطاقة انتاجية 100 طن على مساحة 107 أفدنة مرحلة أولى بإجمالى عدد 61 حوضاً.



ما هو الاستزراع السمكى في الأقفاص البحرية ؟ وما مردوده على الإنتاجية؟

تعد الزراعة السمكية فى الأقفاص من الأنماط الزراعية الحديثة نسبياً والتى تحددت ملامحها بشكلها الحديث فى السبعينات والثمانينات من القرن العشرين. وهناك العديد من الأقفاص منها العائم والآخر المغمور في الماء(الثابت)، ولكن الأكثر شيوعا الآن هو الأقفاص العائمة. الأقفاص تستخدم لتربية الأنواع الأكثر حركة في الماء مع زيادة نسبة الحصاد إلى 100% دون أي فاقد كما في باقي أنواع الاستزراع السمكي



جرى تحديد 21 موقع صالح للاستزراع السمكى ويوجد العديد من الدراسات من عدة جهات وهيئات ، 9 مواقع بالبحر الاحمر و 12 بالبحر المتوسط للاستزراع السمكى من خلال الاقفاص السمكية، كل موقع هو مساحة كبيرة تكفى 400 قفص ، نحن نتوقع في 2025 أن يصل إنتاجنا إلى 2.5 مليون طن سنويا و في 2030 يصل الإنتاج إلى 3 مليون طن هيفوق المستهلك المصرى، نحن ندعم المستثمرين المصريين والعرب لنجاح هذا المشروع لما سيعود بالنفع على الجميع ويتوفر جميع الشروط والخدمات والضوابط اللازمة لإنجاح الاقفاص السمكية البحرية ، ومن الممكن اشتراك الشباب فى شركة مساهمة لإقامة هذه المشاريع السمكية البحرية.

ما هى أهم مميزات مشروع الاستزراع السمكى فى الأقفاص البحرية؟

يتمتع الاستزراع السمكى فى الأقفاص البحرية بعدة مميزات منها سهولة إنشاؤها ورخص تكاليفها، كما تتميز بسهولة عمليات الإدارة المزرعية وبساطتها من حيث سهولة التغذية وفحص ومراقبة الأسماك، سهولة عملية تداول الأسماك، خاصة عند وضع الزريعة، سهولة عملية الحصاد مع زيادة كفاءته ، دقة التحكم في كثافة الأسماك في وحدة المساحة، التحكم بكفاءة عالية في المفترسات من الطيور وغيرها،كفاءة استخدام الغذاء المقدم للأسماك، تقليل نسبة النفوق في الأسماك نظرا لدقة عمليات الرعاية ، زيادة العائد نظرا لقلة تكلفة الإنتاج مع عدم الحاجة إلى عمالة، الاستفادة الكاملة من حركة مياه البحر فى تجديد بيئة الأسماك المرباة بالأقفاص، ويعتبر هذا النظام من نظم الاستزراع المكثفة، ويمكن تخزين أكثر من 100 سمكة للمتر المكعب الواحد.

رغم كل المشروعات القومية.. لماذا لا نحقق الاكتفاء الذاتي من الأسماك؟

نعلم جيدا أنه يبلغ الإنتاج الكلى المصرى حوالى 2.1 مليون طن بنسبة إكتفاء ذاتى تقترب من 85% ، كما تحتل مصر المركز الأول إفريقيآ والسادس عالميا في مجال الإستزراع السمكي كما تحتل المركز الثالت عالميآ فى إنتاج أسماك البلطى ، ويصل نصيب الفرد المصرى من البروتين الحيوانى من الأسماك يبلغ حاليا نحو 23 كيلو جرام سنويا وحققت مصر المتوسط العالمى لنصيب الفرد المصرى من بروتين الاسماك التى تبلغ 21.5 كيلو جرام ، ولايمكن أن ننسي أن مصر استطاعت تحقيق الاكتفاء الذاتى من الأسماك المستزرعة كالبلطى والبورى والمبروك والقراميط والدنيس والقاروص.

لا نستطيع تحقيق الاكتفاء الذاتى من الأسماك للأسباب الآتية:

يتم استيراد الأسماك التى لا نستطيع استزراعها فى مصر كالمكريل والتونة، كما أن هناك بعض من أنواع الأسماك التى تستورد لتلبية رغبات السائحين الأجانب فى مصر ، أيضا يتم استيراد الأسماك المعلبة كالتونة والأنشوجة والسالمون ، كما أن بعض حالات النفوق الذى يحدث للجمبرى فى مصر وخاصة اثناء التفريخ والرعاية.

ولا يمكن أن ننكر أنه يوجد قطاع كبير خاص بالتصدير فى مصر يعمل وفقاً لارتباطات مع شركات منذ عهود طويلة.





تطوير البحيرات ضروري لزيادة الثروة السمكية.. كيف يتم فى خطوات؟

وتم العمل مع جميع الجهات المختصة لتطوير البحيرات المصرية وزيادة انتاجياتها من خلال الاتي :

العمل على تطبيق الرفع المساحى للبحيرات وتقدير طاقتها الانتاجية من خلال استخدام تقنيات الاستشعار عن بعد

العمل على تطهير وتطوير البواغيز فى البحيرات الشمالية

ازالة المسطحات النباتية وتطهير البحيرات

العمل على انشاء نظام مراقبة بيئ متقدم لتحديد مصادر ونوع التلوث

العمل على انشاء وحدات لتجهيز وتعبئة ونقل الاسماك

العمل على انشاء مراكز تدريب على حرف الصيد المختلفة لابناء الصيادين

العمل على تحديد مناطق لرعاية الزريعة يمنع فيها الصيد

إزالة كافة التعديات على البحيرات

وقف الصيد خلال فترات محددة من العام لتنمية البحيرات

دعم الصيادين وإرشادهم نحو ضوابط الصيد

تغليظ العقوبات نحو المخالفين لقواعد وضوابط واداوات الصيد





ما هى خطة الدولة للتوسع فى الاستزراع السمكى البحرى؟

هناك العديد من الخطط ونذكر أبرزها هنا كالتالى..



1. عمل خريطة متكاملة موحدة لكافة مشروعات الاستزراع السمكى البحرى تشمل على مواقع الأحواض الشاطئية والأقفاص البحرية، المفرخات السمكية، أرصفة خدمات الأقفاص، وأيضاً مواقع مصانع الأعلاف وتجهيز الأسماك ومراكز التصدير ومراكز الخدمة البيطرية والفحص.

2. عمل حصر للمساحات والمواقع الفعلية الصالحة للاستزراع البحرى على إمتداد سواحل البحر المتوسط والأحمر وتحديد طبيعة النشاط الذى يمكن أن يتم فى كل موقع، وتحديد المواقع الصالحة للأقفاص السمكية.

3. توفير وحدات ومعامل خدمات بيطرية وتشخيصية وتحليلات لجودة المياه فى مناطق الاستزراع السمكى البحرى المختلفة لضمان الرقابة الصحية على المنتجات السمكية.

4. إنشاء مراكز تصديرية معتمدة وفقاً للمواصفات الدولية.

5. تشجيع الاستثمار فى مجال صناعة أعلاف الأسماك والصناعات الداعمة.