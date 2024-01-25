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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بجامعة قناة السويس| «حياة كريمة» بالإسماعيلية تنظم احتفالية لتكريم المُتطوعين.. صور

خلال التكريم
خلال التكريم

نظّمت مؤسسة حياة كريمة بمحافظة الإسماعيلية، احتفالية تكريم «المتطوعين»، بجامعة قناة السويس، والإعلاميين منهم الإعلامية إنچي هيبة مدير مكتب صدى البلد بالإسماعيلية.

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وخلال الاحتفالية، صرح العميد ممدوح فوزي، المدير التنفيذي لحياة كريمة بالإسماعيلية، أن مؤسسة حياة كريمة هي مؤسسة خدمية تهدف إلى تحسين الحياة المعيشية للمواطن المصري، وأن الرئيس عبد الفتاح السيسي، تبني فكرتها بشكل شخصي، وأنه يُولي اهتمامًا جادًا  بالقرى الأكثر احتياجاً، لافتاً إلى الاهتمام الرئاسي بالريف المصري وتغطيته بكافة الخدمات مما يحقق معيشة كريمة للأهالي في القري الفقيرة.

كما أشار إلى تدشين أكثر من حملة وليدة للمبادرة الأم «حياة كريمة» ، منها سبيل، جايين نتعلم، وغيرهما.

ووصف العميد ممدوح فوزي، متطوعي حياة كريمة بشكل عام والإسماعيلية بشكل خاص بالأساس «المتين»، مؤكدًا أن المؤسسة أساسها المتطوعون «الجدعان» والقيادات الحكيمة والشبابية.

واختتم مؤكدًا أن أقوى حلقة في حياة كريمة هو المتطوع، لأنه الأقدر على التواصل والحصول على المعلومة.

وأشار محمد جمال، المنسق العام لحياة كريمة، إلى فخره بكونه عضواً في المؤسسة الرئاسية، قائلاً: «عائلة حياة كريمة تكبر يومًا بعد يوم».

وأضاف محمد جمال، أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا بالغًا بتنفيذ المُخطط من خلال المتابعة المستمرة والدورية لمشروعات مؤسسة حياة كريمة وتذليل كافة العقبات التي تواجه تنفيذ المشروع من أجل تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بالقرى المستهدفة وتوفير حياة كريمة لهم بكافة الجوانب.


واختتمت الفعاليات بتوزيع الدروع والهدايا التذكارية للمتطوعين، كذلك تكريم الصحفيين وممثلي وسائل الإعلام لجهودهم في التغطية الإخبارية لأنشطة المؤسسة خلال عام 2023.

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