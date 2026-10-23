الأردن: استشهاد 6 أشخاص وإصابة 28 في حادث استهدف جنازة بالكرك

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أعلن الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام الأردنية استشهاد 6 أشخاص وإصابة 28 خرين، جراء الحادث الإجرامي الذي نفذه مجهولون خلال جنازة في منطقة الكرك.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية «بترا» أن الأمن العام الأردني يواصل التحقيقات في الحادث، مؤكدًا إعلان نتائجها أولًا بأول.

وفي سياق متصل، قال وزير الاتصال الحكومي بالأردن - عبر منصة "إكس" - إن رئيس الوزراء الأردنى يترأس اليوم في مبنى محافظة الكرك اجتماعا للمجلس الأمني؛ يحضره جميع الوزراء والمسئولين المعنيين؛ لمتابعة أعمال الأجهزة المعنية للتعامل مع الجريمة الارهابية النكراء.